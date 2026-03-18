千葉ロッテマリーンズは、3月27日からJR東海「推し旅」とのコラボレーション企画として「千葉ロッテ×JR東海 東海道新幹線に乗ってレッツゴーマリーンズ 第2弾！」を実施すると発表した。

各対象期間中、東海道新幹線を乗車中に特設サイトにアクセスしていただいた方に、球団公式電子トレカコレクション「MARINES COLLECTION」のコラボ限定トレカをプレゼントする。

今年は、前期・後期で各3種の計6種のカードが登場、さらに追加特典として、各対象期間中、コラボ限定トレカを獲得するたびに貯まる乗車スタンプを3個貯めると、コラボ限定イベントへの応募が可能となる。また、エクスプレス予約会員・スマートEX会員を対象とした千葉ロッテマリーンズ2026レギュラーシーズン公式戦無料招待企画（抽選）も実施する。

＜『千葉ロッテ×JR東海 東海道新幹線に乗ってレッツゴーマリーンズ 第2弾！』＞■東海道新幹線車内限定コンテンツ「千葉ロッテ×JR東海コラボ限定トレカダウンロード（Mコレ）」シリアルコード発行期間（前期）:3月27日（金）〜6月14日（日）※6月15日（月）より後期実施予定。追加特典:コラボ限定トレカ3種獲得（東海道新幹線に3回乗車、前期乗車スタンプ3個取得）で以下の限定イベントへの応募が可能。限定イベント:・7月18日（土）開催のOB選手と観戦する「パーティールーム観戦会」へご招待。・11月開催予定のファン感謝祭で人気選手との写真撮影会参加権（ファン感謝祭チケット付）。限定イベント応募期間（前期）:3月27日（金）〜6月14日（日）※6月15日（月）より後期実施予定。■エクスプレス予約会員・スマートEX会員向け！千葉ロッテマリーンズ戦無料招待（抽選）、応募期間:3月27日（金）〜6月14日（日）。