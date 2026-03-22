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「外で食べたら700円はする」カルディの3月新商品から絶対に買うべき神アイテムを紹介！絶品キーマカレーなど見逃し厳禁の調味料

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】3月新商品✨レベル高すぎ‼️ひとくち食べて即リピを確信した！新作パンのお供や調味料✨」を公開した。カルディコーヒーファームで販売されている新商品やリピート商品を多数紹介し、それぞれの魅力や味わいを詳細にレビューしている。



動画では、購入した商品が順番に紹介される。まず「三輝 海老入り壺キムチ」を取り上げ、フタを開ける前の発酵音に驚きつつ、「酸味がしっかりあって甘味がない」と表現。続く「韓国まぜそば えごまマッククス」では卵黄を絡めて実食し、「めっちゃ丁度良い食感」とコシのある麺を評価した。



その後、国産米を使用した丸いフォルムの「風船せんべい」、和歌山県産の柑橘類を使用した「北山村のじゃばら飴」を紹介。「すりおろし にんじんドレッシング」をサラダにかけると、「絶妙な甘酸っぱさ」と旨みを絶賛する。さらに「食いしん坊の焼肉のたれ」で鶏もも肉を焼き、「ジョンソンヴィルウインナー」はボイル後に軽く焼いて赤ワインとともに味わった。



後半に登場する「いつでもOK！キーマカレー」は、ご飯に乗せるだけでなく、ホットドッグ用のパンにウインナーとチーズを合わせて焼き、「外でこんなの食べたら600円？700円はするよね」とアレンジの完成度に太鼓判を押す。「カフェカルディドリップ スプリングブレンド」と「CARAMEL PIE」で一息ついた後、「ハンバーグパスタソース」を試食し、「思ったよりしっかりしたハンバーグ」とボリューム感を評価。最後に、野菜スナック「オニブロ」を味わい、玉ねぎとブロッコリーの食感の違いを楽しんだ。



カルディの多様な新商品を、そのまま食べるだけでなく、ひと手間加えたアレンジレシピも交えて紹介している。読者が次回店舗を訪れる際、新たな味に出会うための具体的な選択肢を提示する内容となっている。