飼い主さんが帰宅すると、そこには「そういうことか！」と一瞬で状況を把握できる光景が広がっていたのだとか。猫たちの可愛すぎる和やかな光景は、Instagramで234万回以上も再生され、「ねこホイホイw」「こりゃたまらん景色だ♡」「皆んな倒れてるww」といった声が寄せられました！

【動画：帰宅した『猫の飼い主さん』→ホットカーペットの上を見たら…234万再生された『予想外の可愛すぎる瞬間』】

飼い主さんが帰宅すると…

Instagramアカウント「7匹の猫社員と革作家(@toupie_)」さまは、7匹の猫さんたちと一緒に暮らす飼い主さんの日常をお届けしています。

この日は、飼い主さんが歯医者へ。診察が終わり、帰宅すると、そこには可愛らしい光景が♡

みんな揃ってカーペットに集まってゴロゴロしていたのだそうです。この光景を見て、飼い主さんは一瞬で「あ、ホットカーペットの電源消し忘れてた！」と気づいたそうですよ（笑）

時折ビクッとなる様子もかわいい♡

飼い主さんが帰ってきても、誰一人起きることなく眠り続けている猫さんたち。マイペースなところも猫らしくて愛おしいですね！

夢を見ているのか、時折寝ながらビクッと前足を動かす猫さんも♪お部屋の中がよほど快適で安心感があるのでしょう。

そんな猫さんたちの和やかなお昼寝の光景は、Instagramでも大きな話題に！投稿は、記事執筆時点で234万回以上再生されており、「こりゃたまらん景色だ♡」「皆んな倒れてるww」「ほっこりしますね～」「すぐ分かっちゃいますね！」といった声が多数寄せられています。

気ままなにゃんこライフを発信中

みんなで仲良く消し忘れたホットカーペットに集まっていた猫さんたちは、普段も自由気ままにのんびり家猫ライフを楽しんでいるそうです。

そんな猫さんたちの日常を覗いてみたい方は、ぜひInstagramアカウント「7匹の猫社員と革作家」さまをチェックしてみましょう。

猫さんたち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「7匹の猫社員と革作家(@toupie_)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。