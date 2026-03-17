【双子座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『気持ちと行動を一致させていきます』
｜総合運｜ ★★★★★
自分の情熱を行動に繋げることができるでしょう。目的もブレずに一貫しています。周囲に自分の意思を伝えることもできるようです。仕事や公の場では、リスクがある勇気のいることも頑張っていきます。そんな自分を誇らしく思うでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
協力者がいるかどうかで事態は変わりそうです。仲間が多ければ自分の正義を貫けるようです。閉鎖的でいてしまうと相手がいつも有利に立とうとするでしょう。シングルの方は、恋愛相手に一途な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がコツコツ努力することを避ける時です。
｜時期｜
3月26日 嬉しい発見 ／ 3月29日 キャラクターを変える
｜ラッキーアイテム｜
ガラスの食器
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞