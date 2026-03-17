飼い主さんが好きすぎて顔へのすりすりが止まらない猫ちゃんが可愛すぎると話題です。動画には「思ってたより激しいｗ」「これはチップくんから飼い主へのご褒美タイム」等のコメントが寄せられ3万回以上再生されているようです。

【動画：飼い主さんが大好きで『スリスリが止まらない猫』…想像を超える『激しさ』】

すりすりしたいチップくん

Youtubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」に投稿されたのは、猫のチップくんが飼い主さんに全力で甘える姿です。飼い主さんにすりすりしたくてたまらない様子のチップくん、テーブルの上で後ろ足で立ち上がり飼い主さんの顔に頭をこすりつけてきたそう。

その様子には飼い主さんも可愛すぎて思わずわしゃわしゃと頭をなでたくなったのだとか。しかしチップくんはまだすりすりし足りない様子だったそう。

顔に全力ですりすり

チップくんには1日数回とにかく飼い主さんにすりすりしないと気が済まない時間があるといいます。飼い主さんがチップくんの前でかがむと、飼い主さんへの顔へのすりすりがスタート。

ひたすら飼い主さんの顔に頭をこすりつけ続けるチップくん。飼い主さんの顔がすり減るかというくらいの熱烈なすりすりをしてきたそう。

可愛い愛情表現

チップくんがたくさんすりすりをするようになったのは、飼い主さんがチップくんに同じようなことをしていたので真似するようになったからかもしれないとのこと。

しばらくしてたくさんすりすりすると一旦落ち着いたチップくん。その後は飼い主さんと楽しく遊んでいたようです。愛情表現の仕方が可愛すぎるチップくんのご紹介でした。

ご紹介した投稿は3.3万回以上再生され「思ってたより激しいｗ」「これはチップくんから飼い主へのご褒美タイム」「愛情表現わかりやすいの可愛すぎる」等のコメントが寄せられ、飼い主さんへの愛が溢れるチップくんが微笑ましいとの声が多く集まっていたようでした。

YouTubeアカウント「《あつし》Channel@猫たちと一緒」では、沢山の猫達と飼い主さんの賑やかで心温まる日々の様子が投稿されています。猫ちゃんを保護する動画にも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。