【2026年最新版】イッキ見推奨！Amazon Prime Videoで本当におすすめの韓国ドラマ21選
【全写真（203枚）】「私の夫と結婚して」他、人気韓国ドラマ珠玉の名シーン
「AmazonのPrime Videoで韓国ドラマを観たいけど、正直どれを選べばいいかわからない」そんな人のために、2026年3月時点でPrime Videoで満足度が高い韓国ドラマだけを20選を厳選！
※配信状況は変更される場合があります。最新の見放題対象はPrime Video公式ページでご確認ください。
Prime Videoは、Amazonプライム会員（月額600円／年額5,900円）に含まれる動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメ・バラエティまで幅広く楽しめる中で、近年は韓国ドラマのラインナップ強化にも力を入れています。
また、30日間の無料体験が用意されているため、 「とりあえず短期間だけ無料で試してみたい」という使い方ができるのも大きな魅力。
Prime Videoは無料体験中の解約で料金は一切かかりません！
■Primeの看板級リベンジロマンス『私の夫と結婚して』
【あらすじ】
末期の胃がんで余命宣告を受けたカン・ジウォンは、夫のパク・ミンファンと親友だと信じていたチョン・スミンの浮気現場を目撃する。だが、2人は反省するどころか開き直った態度を取る。
ジウォンは夫に突き飛ばされて無念の死を遂げるが、気がつくと病気になる前にタイムスリップしていた。動揺する彼女に会社の上司ユ・ジヒョクが手を差し伸べ、ジウォンはクズ夫をスミンと結婚させるという復讐を開始する。
【注目ポイント】
・ドロドロしすぎない爽快な復讐劇！誰が見ても「面白い」となること間違いなし
・イケメン部長役ナ・イヌの登場とテンポのいいストーリー展開
・役作りで30kg台に減量 パク・ミニョン迫真の演技
【話数】全16話（約60分）
【出演者】パク・ミニョン、ナ・イヌ、イ・イギョン、ソン・ハユン他
【ジャンル】恋愛、復讐
【韓国放送年/日本配信年】2024年
Amazon Original 『私の夫と結婚して』 Prime Videoで独占配信中
（C） Studio Dragon by CJ ENM
■笑って泣けるヒーリング・ロマンス『スプリング・フィーバー』
【あらすじ】
田舎町の高校に赴任してきたユン・ボム（イ・ジュビン）は、過去のトラウマから「笑わない、喜ばない」と心に決め、地味で静かな生活を送っていた。
そんな彼女の前に現れたのは、右腕に大きなタトゥーを刻んだ町の有名人ソン・ジェギュ（アン・ボヒョン）。周囲から「ゴロツキ」と恐れられる彼に怯えるボムだったが、夜道で追いかけられた恐怖の正体は、なんと彼が差し出した「アルミホイルに包まれた焼き鳥」だった……。 最悪の出会いから始まる二人の関係。実はジェギュは、ボムが忘れてしまった「ある過去」を知っているようで--。
【注目ポイント】
・アン・ボヒョンの最強のギャップ萌え！ 見た目はワイルドな「地元のゴロツキ」、中身は甥っ子想いで純粋なハニカミ王子という破壊力抜群のキャラクターに沼落ち確定。
・ヒロインが抱える「悪夢」の謎。かつてはおしゃれ好きで明るかったボムを変えてしまった事件とは？徐々に明かされる過去の秘密から目が離せない！
・田舎町を舞台に美しい風景の中で描かれる、不器用な大人たちの再会と再生の物語。疲れた心に春のような温かさを届けてくれます。
【話数】全12話（約65分）
【出演者】アン・ボヒョン、イ・ジュビン他
【ジャンル】ロマンス、ヒーリング、ミステリー
【韓国放送年/日本配信年】2026年
『スプリング・フィーバー』Prime Videoで独占配信中
(C) 2025 CJ ENM STUDIOS Co. Ltd & CJ ENM Co.Ltd All Rights Reserved
■一度は見るべき最高傑作『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』
【あらすじ】
高麗時代の英雄キム・シン（コン・ユ）は、神の呪いによって不老不死の「トッケビ」となり、900年以上もの間、胸に刺さった剣を抜いてくれる「トッケビの花嫁」を待ち続けていた。 ある日、彼は自らをトッケビの花嫁だと主張する女子高生チ・ウンタク（キム・ゴウン）と出会う。一方、シンが住む屋敷には、自分の過去を忘れた死神（イ・ドンウク）も転がり込んできて、奇妙な同居生活が始まる。
【注目ポイント】
・魂を揺さぶる、切なすぎる二つの恋！主役カップルはもちろん、死神とサニー（ユ・インナ）が紡ぐ前世から続く悲しくも美しい恋の行方に、涙が止まりません…！
・ドラマの域を超えた映像美と音楽（OST）！カナダの美しいロケ風景や映画のような演出、そして作品の世界観を完璧に彩る名曲の数々は、一度見たら忘れられません。
・トッケビと死神が繰り広げる、コミカルで微笑ましい男同士の友情と掛け合いは中毒性抜群。重厚なストーリーの中の癒やしポイント
【話数】全16話（約70〜90分）
【出演者】コン・ユ、キム・ゴウン、イ・ドンウク、ユ・インナ、ソンジェ（BTOB）他 【ジャンル】ファンタジー、ロマンス、ヒューマン
【韓国放送年/日本配信年】2016年〜2017年
■宮廷内の陰謀に挑むサスペンス＆ロマンス時代劇『世子(セジャ)が消えた〜禁じられた愛〜』
【あらすじ】
物語の舞台は朝鮮時代。王位継承者である世子イ・ゴン（スホ／EXO）は異母弟のトソン大君（キム・ミンギュ）とお忍びで宮殿を抜け出して町にでかけていた。その頃、宮廷では世子が消えたことで大騒ぎ。一方、王族の主治医、御医（オイ）チェ・サンノク（キム・ジュホン）の一人娘チェ・ミョンユン（ホン・イェジ）が世子のお妃候補として挙がる。しかし、ミョンユンは夫を早死にさせる運命だと知ったチェ・サンノクは、寡婦を連れ去って再婚させる風習「ポッサム」に見立て、世子イ・ゴンを密かに連れ去ってしまう。世子とトソン大君、世子嬪の三人が宮廷に渦巻く秘密と権力争いに挑みながら成長していくロマンス時代劇。
【注目ポイント】
・EXOスホが世子役として時代劇初主演！
・世子と腹違いの大君、世子嬪の三人が繰り広げる恋の三角関係にドキドキ！
・宮廷内の陰謀に巻き込まれるサスペンス要素に最後まで目が離せない展開です。
【話数】全20話（約60〜70分）
【出演者】スホ／EXO、ホン・イェジ、キム・ミンギュ他
【ジャンル】サスペンス、ロマンス、時代劇
【韓国放送年/日本配信年】2024年
■偽装結婚から始まる本気ラブ『損するのは嫌だから』
【あらすじ】
損得勘定で動くことが信条のソン・ヘヨン（シン・ミナ）が、行きつけのコンビニで出会ったアルバイトのキム・ジウク（キム・ヨンデ）と偽装結婚をするところから始まるラブコメディ。価値観のまったく違う2人が、嘘から始まる関係の中で少しずつ惹かれ合っていき…。
成人向け小説作家ナム・ジャヨン（ハン・ジヒョン）と、ヘヨンが務める会社代表ポク・キュヒョン（イ・サンイ）とのラブラインも話題に。この2人が主人公のスピンオフドラマ『社長のお品書き』も要チェック！
【注目ポイント】
・年下彼氏キム・ヨンデが徐々に見せる優しい表情に沼落ち必須！
・『ペントハウス』でソッキョンを演じ強烈な印象を残したハン・ジヒョンとキム・ヨンデとの再共演も話題に。
・主演のシン・ミナ＆キム・ヨンデをはもちろん豪華キャストにも注目。『ソンジェ背負って走れ』で大ブレイクを果たしたピョン・ウソクがコンビニ店員役で特別出演！
【話数】全12話（約60〜70分）
【出演者】シン・ミナ、キム・ヨンデ、ハン・ジヒョン、イ・サンイ他
【ジャンル】コメディ、ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2024年
Amazon Original『損するのは嫌だから』Prime Videoで独占配信中
■朝鮮時代の王后の体に入り込んでしまい悪戦苦闘！『哲仁王后〜俺がクイーン！？〜』
【あらすじ】
大統領官邸シェフであるチャン・ボンファン（チェ・ジニョク）は、何者かの策略で一夜にして容疑者になってしまう。逃走中にプールに転落し、目を覚ますとそこは朝鮮時代の王宮だった。ボンファンは婚礼を控えた王后キム・ソヨン（シン・ヘソン）の体に入り込んでしまったことを知り、自分が男であることを王である哲宗（キム・ジョンヒョン）に告白するのだが…。哲宗や周囲の人々との間で様々な騒動が繰り広げられるファンタジー時代劇。
【注目ポイント】
・女好きの見栄っ張り男が上品な王妃の体に入り込んだことで起こる奇抜なストーリーとシン・ヘソンが演じ分ける4つのぶっとんだキャラクターは抱腹絶倒間違いなし。
・ガサツな王后とシリアスなのにどこかユーモラスな王との絶妙な名コンビぶりは「ノータッチ・カップル」という流行語にまでなりました。
・この作品でブレイクしたナ・イヌの、恋心から執着心に変わる暴走ぶりも存在感を放っています。
【話数】全20話（約70〜80分）
【出演者】シン・ヘソン、キム・ジョンヒョン、チェ・ジニョク、ナ・イヌ他
【ジャンル】コメディ、ファンタジー、ロマンス、時代劇
【韓国放送年/日本配信年】2020年/2021年
■ユミと細胞たちのコミカルな日常劇『ユミの細胞たち』
【あらすじ】
3年前に彼氏に振られて以来、恋から遠ざかっていたキム・ユミ（キム・ゴウン）。密かに思いを寄せる後輩ウギ（ミンホ／SHINee）から気のある素振りを見せられ、ユミの眠っていた「愛細胞」が目を覚ますが、実はウギの目的はユミに友人のク・ウン（アン・ボヒョン）を紹介することだった。気乗りしないまま会ったウンは、ユミに一目惚れ。さて、ユミの恋の行方は…？シーズン2では誠実で包容力のあるバビ（パク・ジニョン／GOT7）が新たに加わり、ウンはバビのライバルとして登場します。
【注目ポイント】
・ユミが恋や仕事を通して成長する過程に共感必至！
・大人気ウェブトゥーン原作で、実写とアニメの融合を巧みに演出。細胞たちの会話もかわいくて面白い！
・あなたはウン派？バビ派？視聴者も一緒に盛り上がること間違いなし！
【話数】シーズン1 全14話、シーズン2 全14話（約60分）
【出演者】キム・ゴウン、ミンホ/SHINee、アン・ボヒョン他
【ジャンル】コメディ、ロマンチック、ユーモア
【韓国放送年/日本配信年】シーズン1 2021年/シーズン2 2022年
■999歳の九尾狐と女子大生の不思議な同居生活『九尾の狐とキケンな同居』
【あらすじ】
九尾の狐として生まれたシン・ウヨ（チャン・ギヨン）は、人間になることを目標に999年、人間の精気を集めてきた。1000年を迎えるまでに玉が人間の精気で青く染まれば人間になれるということだった。一方、1999年生まれの今時の女子大生イ・ダム（イ・ヘリ／Girl’s Day）はある日、思わぬアクシデントによりウヨの大切な玉を飲み込んでしまう。その玉を取り出すため、ウヨとダムのキケンな同居生活が始まる。977差の二人が繰り広げるロマンチックコメディ。
【注目ポイント】
・クールでミステリアスな九尾の狐としての姿から、次第に人間らしさを帯びていく過程まで、主演のチャン・ギヨンが見せる様々な表情に心を鷲掴みされてしまいます。
・人気ウェブトゥーンが原作。ヒロインを演じるイ・ヘリの、原作の世界観をそのまま実写に持ち込んだかのようなくるくると変わる表情とコミカルな演技も魅力！
・出会いから同居生活、そして距離が縮まっていく過程までドキドキしぱっなしで、ラブコメ好きな方はぜひ見てほしい作品です。
【話数】全16話（約60〜70分）
【出演者】チャン・ギヨン、イ・ヘリ（Girl’s Day）、カン・ハンナ、キム・ドワン他
【ジャンル】コメディ、ファンタジー、ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2021年
■ナルシスト男子と敏腕秘書のラブコメ『キム秘書はいったい、なぜ？』
【あらすじ】
自己愛が強く完璧主義な大企業の副会長イ・ヨンジュン（パク・ソジュン）は、彼が唯一信頼している敏腕秘書キム・ミソ（パク・ミニョン）から突然退社宣言をされて大パニック！ヨンジュンは彼女を引き留めるために奮闘していくうちに互いに本当の気持ちに気付き…！？アラサーだけど恋愛は初心者の二人が次第に距離を縮めていくロマンティックコメディです。
【注目ポイント】
・俺様全開！世界的トップ俳優パク・ソジュンが演じるナルシスト男子にトキメキが止まらない！
・ラブコメの女王、パク・ミニョンのキュートな魅力にも注目！韓国ドラマ史上歴代級のベストカップルが繰り広げるラブコメは韓ドラ好き必見の名作です。
・2PMのチャンソンやカン・ギヨンなど共演陣も見逃せません！
【話数】全16話（約60〜70分）
【出演者】パク・ソジュン、パク・ミニョン他
【ジャンル】コメディ、ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2018年
■初恋の相手との再会が運命になる『偶然かな。』
【あらすじ】
ある日、出張先のアメリカから韓国に一時帰国中のカン・フヨン（チェ・ジョンヒョプ）は高校時代の友人イ・ホンジュ（キム・ソヒョン）と思いがけず再会する。その後も街で偶然ホンジュに出会うフヨン…。初恋の相手との偶然が重なるうちに「あの頃」の感情を思い出し、お互いが運命の存在だと気付いていく…。
【注目ポイント】
・ドラマ『Eye Love You』で日本でも大ブレイクしたチェ・ジョンヒョプの新たな魅力を再発見！
・初恋のときめきや切なさが詰まった胸キュン必至のラブストーリー。
・制服姿の高校時代からスーツを着た現在のシーンまで、愛おしい二人の姿にほっこりします。
【話数】全8話（約60〜70分）
【出演者】チェ・ジョンヒョプ、キム・ソヒョン他
【ジャンル】ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2024年
■12回の転生を経験する『もうすぐに死にます』
【あらすじ】
同名のウェブトゥーンが原作。大学卒業後、7年間就職できず、友人からは投資詐欺に遭い、恋人とも別れたチェ・イジェ（ソン・イングク）は、人生に絶望し死を選ぶ。しかし目を覚ますとそこにいたのは「死」を名乗る謎の女（パク・ソダム）だった…。死を軽視したイジェに「死」は怒り、12回の転生の罰を与える。
【注目ポイント】
・主演以外の出演者も、『還魂』のイ・ジェウク、『ザ・グローリー』のイ・ドヒョン、SUPER JUNIORのシウォンなど全員主役級が勢ぞろい！
・死という暗いテーマを扱いながらも、笑いやラブロマンス、サスペンス、アクションなどエンタメに富んだストーリーで、最後まで飽きずに一気見できること間違いなし！
・直視できないような人が亡くなるシーンが多いですが、それを上回るほどに社会問題や死生観についても考えさせられ、そのメッセージ性に心打たれます。
【話数】全8話（約40〜60分）
【出演者】ソン・イングク、パク・ソダム他
【ジャンル】ファンタジー
【韓国放送年/日本配信年】2023年
■未解決事件の謎を追う心理サスペンス『怪物』
【あらすじ】
とある田舎の派出所で巡査部長として勤務するイ・ドンシク（シン・ハギュン）は20年前、妹を殺人事件で失い、自身も容疑者となった過去があった。そこへエリート警部補のハン・ジュウォン（ヨ・ジング）が赴任し、ふたりはパートナーを組むことに。そんな中、20年前の事件に酷似した殺人事件が発生する。二人は互いに疑念の目を向けながら事件の真相を明らかにしていく…。
【注目ポイント】
・第57回百想芸術大賞で作品賞、脚本賞、男性最優秀演技賞の三冠を受賞した傑作です。
・シン・ハギュンとヨ・ジング、二人の演技派俳優が真実を追う心理サスペンスにハラハラドキドキが止まらない！
・日本でも安田顕と水上恒司のW主演でリメイク版が放送されました。オリジナル版と比べるのもまた醍醐味！
【話数】全16話（約60〜70分）
【出演者】シン・ハギュン、ヨ・ジング他
【ジャンル】サスペンス
【韓国放送年/日本配信年】2021年
■誘拐犯と天才少女の奇妙なバディ『誘拐の日』
【あらすじ】
お人好しのシングルファーザー、キム・ミョンジュン（ユン・ゲサン）は難病を患う娘の治療費を捻出するために元妻に提案されるがまま天才少女チェ・ロヒ（ユナ）を誘拐する。ところが、ロヒは記憶喪失になり、さらに両親は遺体で発見される。誘拐と殺人事件の犯人として警察に追われることとなったミョンジュンは、ロヒとの絆を深めながら真実を明らかにしていく…。
【注目ポイント】
・原作は有名スリラー作家による同名小説。地上波で放送されるや視聴率１位を獲得しました。誘拐犯と天才少女の奇妙なバディが見どころのコメディスリラー作品です。
・「第60回百想芸術大賞」女性新人演技賞を最年少で受賞し、「天才子役」として注目を集めるユナの大人びた高い演技力に注目！
・日本では2025年に斎藤工と永尾柚乃主演でリメイク版が放送されました。
【話数】全12話（約60分）
【出演者】ユン・ゲサン、ユナ、パク・ソンフン他
【ジャンル】サスペンス
【韓国放送年/日本配信年】2023年
■日韓を舞台にした大人のラブストーリー『愛のあとにくるもの』
【あらすじ】
自分探しのため韓国から日本へ留学に来たチェ・ホン（イ・セヨン）は、小説家を目指す大学生の青木潤吾（坂口健太郎）と運命的に出会い、恋に落ちる。 この愛だけは永遠に続くものだと信じていたホンだったが、些細な行き違いから別れを決意し帰国。 5年後、出版社で働くホンは、小説家として成功し韓国を訪れた潤吾と偶然の再会を果たし、二人の止まっていた時間が再び動き出す…。
【注目ポイント】
・辻仁成と韓国の人気作家のコン・ジヨンのコラボレーションによる同名小説が原作。日本と韓国の美しい映像美のなかで言葉や文化を超えた、大人のラブストーリー。
・海外制作ドラマ初主演の坂口健太郎と、『赤い袖先』の記憶も新しいスター女優イ・セヨンの豪華W主演。二人の圧倒的なビジュアルも見どころです。
・日韓カップルならではのときめきや運命的な出会い、葛藤、別れの辛さなど切なくも美しいエッセンスが満載！
【話数】全6話（約60分）
【出演者】イ・セヨン、坂口健太郎他
【ジャンル】ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2024年
■異なる恋愛観を持つ二人が繰り広げるラブコメ『ボラ！デボラ〜恋にはいつでも本気〜』
【あらすじ】
数々の恋愛指南書を出版し、人気の恋愛コーチとして活動するデボラことヨン・ボラ（ユ・インナ）は恋人ノ・ジュワン（チャンソン／2PM）との恋愛も順調のはずだった…。ところがジュワンの浮気発覚により情緒不安定に。とあるパーティーのスピーチで大失態をおかしてしまい、やむなく仕事は休業に追い込まれてしまう。そんなボラに出版社の代表ハン・サンジン（チュ・サンウク）は新刊の執筆を依頼する。恋愛が上手くいかないボラとクールで無愛想なサンジンが繰り広げる大人のラブコメディ。
【注目ポイント】
・ボラとスヒョク、そして元カレのジュワンとスヒョクの元カノであるイム・ユリ（キム・ジアン）の四角関係をベースにしながら、ボラの親友や妹など彼らを取り巻く恋愛模様も見どころです！
・気が強そうに見えて実は弱い一面も見えるボラ。酔いつぶれたり、喚き散らしたり、ユ・インナの体当たりの演技も必見！恋愛についてボラが語る数々の名言も胸に刺さります。
・恋愛とは？カップルとは？夫婦とは？様々な恋愛の形についても考えさせられる要素が散りばめられています。
【話数】全14話（約60〜70分）
【出演者】ユ・インナ、チュ・サンウク、チャンソン（2PM）他
【ジャンル】ロマンス、コメディ
【韓国放送年/日本配信年】2023年
■正体を隠した男とヒロインのアクションロマンス『ヒーラー』
【あらすじ】
謎の便利屋「ヒーラー」ことソ・ジョンフ（チ・チャンウク）は殺人以外ならどんな依頼も引き受けるが、誰にもその正体を知られていない。そんな彼のもとに依頼が入り、新聞記者チェ・ヨンシン（パク・ミニョン）を調べることに。自身も新聞記者に扮してヨンシンに近づいていくが、二人とも命を狙われる状況に陥る。正体を隠したままヨンシンを守るなかで次第に二人の距離は近づいていき…。ロマンチックなラブシーンが満載のアクションロマンス。
【注目ポイント】
・日本でも不動の人気を得ているトップスター、チ・チャンウクの圧倒的なビジュアルとセクシーさは胸キュン！
・脚本を手掛けるのは韓国ドラマの金字塔とも言われる大ヒットドラマ『砂時計』のソン・ジナ。痛快なアクションやスリリングなサスペンス、甘いロマンスと目が離せません。
目隠しキスや泥棒キスなど、キスシーンごとに視聴者から名前が付くほど二人の様々なキスシーンも話題に。
【話数】全20話（約60分）
【出演者】チ・チャンウク、パク・ミニョン、ユ・ジテ他
【ジャンル】アクション、コメディ、ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2014年
■『青い海の伝説』
【あらすじ】
絶滅寸前の人魚シムチョン（チョン・ジヒョン）は、冷静で頭脳明晰な天才詐欺師ホ・ジュンジェ（イ・ミンホ）と出会い、人間の世界での生活を始める。無垢で純粋な彼女と、心に傷を抱えた彼は次第に惹かれ合っていくが、彼らの出会いは偶然ではなく、前世から続く宿命だった。朝鮮時代と現代を行き来しながら、繰り返される愛と別れ、そして二人を引き裂こうとする因縁と陰謀が明らかになる…。
【注目ポイント】
・韓国では放送するや高視聴率をたたき出し、2016年の演技大賞で4部門を独占したファンタジーラブストーリー。
・海や雨のシーンなどまるで映画のような映像美！水中のキスシーンは必見です。
・二人の揺れ動く運命と時代を超えたロマンス。チョン・ジヒョンとイ・ミンホの切なくも美しい愛が炸裂！
【話数】全20話（約60分）
【出演者】チョン・ジヒョン、イ・ミンホ、ソン・ドンイル他
【ジャンル】ファンタジー、コメディ、ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2016年
■元メダリストたちが悪に立ち向かうアクションドラマ『グッドボーイ』
【あらすじ】
元ボクシング選手のユン・ドンジュ（パク・ボゴム）や元射撃選手のチ・ハンナ（キム・ソヒョン）など、かつて華々しく活躍したメダリストたちが特別採用枠で警察官となり、凶悪犯罪に立ち向かうひとつのチームとして集結。不正や反則は蔓延る社会に立ち向かい、犯罪者を捕まえていくアクションドラマ。
【注目ポイント】
・大人気俳優パク・ボゴム初の本格アクション作品！鍛え上げられた肉体やワイルドなボクシングシーンなどパク・ボゴムの新たな魅力を大発見！
・キム・ソヒョン、イ・サンイ、ホ・ソンテなど豪華俳優陣が大集結！息の合った掛け合いとそれぞれの役柄に合ったアクションシーン、ラブラインにも注目！
・主人公ドンジュとその仲間たちがそれぞれの過去や傷に向き合いながらどう結束していくのかも見どころのひとつです。
【話数】全16話（約70分）
【出演者】パク・ボゴム、キム・ソヒョン、イ・サンイ、ホ・ソンテ他
【ジャンル】アクション、コメディ、ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2025年
■『コンフィデンスマンKR』
【あらすじ】
IQ165で財閥令嬢のチームリーダー、ユン・イラン（パク・ミニョン）、ユーモア溢れる紳士ジェームズ（パク・ヒスン）、天然キャラの末っ子ミョン・グホ（チュ・ジョンヒョク）の三人の詐欺師からなる詐欺集団コンフィデンスマン。欲望にまみれた悪人たちをターゲットに、巧みに大金を奪い取っていく痛快な詐欺コメディです。
【注目ポイント】
・2018年の初放送から映画やスピンオフにもなっている日本のドラマ『コンフィデンスマンJP』のリメイク作品です。どちらもスリリングな展開は同じながら日本版とは騙すまでのプロセスが異なるので、それぞれの違いも見比べて。
・『私の夫と結婚して』の大ヒットも記憶に新しい、韓国のトップ女優パク・ミニョンが詐欺師という新たな役どころに挑戦！変装をして様々な人物になりきる演技も見ものです。
・ひとつのエピソードごとにイ・イギョンやキム・ソニョンなど豪華なゲスト俳優が出演。詐欺集団との掛け合いや痛快な落としどころはドハマりすること間違いなし！
【話数】全12話（約60分）
【出演者】パク・ミニョン、パク・ヒスン、チュ・ジョンヒョク他
【ジャンル】アクション、コメディ
【韓国放送年/日本配信年】2025年
■90年代の韓国を舞台にした青春ラブストーリー『応答せよ1997』
【あらすじ】
1997年、釜山のとある高校に通うソン・シウォン（チョン・ウンジ）は人気アイドルグループH.O.T.のトニーの熱狂的ファンとして追っかけに夢中になっていた。ある日、親友のモ・ユジョン（シン・ソユル）が成績トップで幼馴染のユン・ユンジェ（ソ・イングク）に告白したことを知る。ところが、ユンジェは実はシウォンに恋心を抱くようになっていた…。
【注目ポイント】
・2012年と1997年を行き来しながら伏線が散りばめられたストーリー。甘酸っぱい青春や友情、家族の絆をユーモラスに描き社会現象を巻き起こしました！
・ソ・イングクとチョン・ウンジのカップルは各授賞式でベストカップル賞を受賞！初々しい二人の掛け合いに笑いと涙で感情が揺さぶられます。
・冒頭の同窓会のシーンでは、高校生だった彼らの誰かが結婚することが発表されます。果たして誰がカップルになったのか？予想しながらドラマにハマるファンが続出しました。
【話数】全16話（約35〜50分）
【出演者】チョン・ウンジ、ソ・イングク、シン・ソユル他
【ジャンル】コメディ、ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2012年
■二度の別れを経て再会『明日はきっと』
【あらすじ】
2007年、不器用ながら心優しい大学生のイ・ギョンド（パク・ソジュン）は自由奔放で華やかな美貌を持つ社長令嬢ソ・ジウ（ウォン・ジアン）と偶然出会う。恋に落ちた二人は二度の別れを経験し、30代になって不倫スキャンダルを追う記者とスキャンダルの渦中にいる妻として再会する。忘れられない初恋が、運命的な出会いによって再び動き出す…。
【注目ポイント】
・世界的トップスターに君臨したパク・ソジュン、７年ぶりのロマンス主演作。ヒロインを務めるのは人気急上昇中の女優ウォン・ジアン。大学生だった過去の恋愛エピソードを振り返りながら、社会人となった現代の複雑な事情が交差していきます。
・監督は『キング・ザ・ランド』や『あなたに似た人』のイム・ヒョヌク、脚本は『39歳』や『ボーイフレンド』のユ・ヨンア。忘れられない初恋が再熱するストーリーと映像美に胸が高鳴ります。
・主題歌は「バラードの皇帝」として名を馳せるソン・シギョンが担当。さらにOSTには幾田りらが参加するなど豪華な楽曲にも注目！
【話数】全12話（約70分）
【出演者】パク・ソジュン、ウォン・ジアン他
【ジャンル】ロマンス
【韓国放送年/日本配信年】2025年
■【番外編】全話見放題対象ではないけれど…これは必見の「韓国ドラマ」
■法で裁けない悪を、スカッと制裁！『復讐代行人〜模範タクシー〜』
【あらすじ】
表向きは普通のタクシー会社「ムジゲ（虹）運輸」の従業員たち。しかしその実態は、法で裁けない悪人を被害者に代わって懲らしめる“復讐代行人”プロフェッショナル集団。
チームを率いる元特殊部隊出身のドライバー、キム・ドギ（イ・ジェフン）を中心に、タクシー会社代表で慈善団体代表のチャン・ソンチョル（キム・ウィソン）、天才ハッカーアン・ゴウンやエンジニアらが結束し、巧妙な作戦と圧倒的なチームプレーで悪に立ち向かう。
【注目ポイント】
・法で裁けない悪党を鮮やかに制裁！中毒性抜群
・イ・ジェフンが変幻自在に演じ分けるキャラクターが超魅力的
・2021年SBS演技大賞6冠、同時間帯視聴率1位を記録！シーズン3（「Lemino」配信中）が配信されたばかりの話題作
【話数】全16話（約70分）
【出演者】イ・ジェフン、キム・ウィソン、ピョ・イェジン他
【ジャンル】復讐、アクション、サスペンス
【韓国放送年/日本配信年】2021年
【文・パダヨノ】