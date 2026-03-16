韓国ブランドの名品も♡ インフルエンサーの「おすすめアウター」をご紹介！

冬コーデは、アウター選びがとっても重要...！そこで今回は、おしゃれも機能性も両立できちゃうRay♥Influencerの「お気に入り冬アウター」をご紹介します♡ どんなコーデにもあわせやすくて、コーデの主役にもできちゃうアイテムに注目です！

LOVE BUZZ ITEM vol.48 THEME：お気に入りの冬アウター Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、冬の相棒ともいえるアウターのなかから、彼女たちの一番のお気に入りをご紹介。 ファーやボアなど、今季、イマドキガールズたちに人気のアウターも見えてきました。

Check! Ray♥Influencer・江口瑚乃果 好きな系統はいろいろ♡ ファッション大好きなおしゃれガール Instagram：@konoka_eguchi 短丈で軽やかに着こなせるdazzlinのファーコート 「友だちとのディナーやイルミネーションなどちょっとしたお出かけにおすすめのアウター。上品な色あいとボリューム感が、おめかししたい日に着たくなるんです！ このファーコートのときは、ミニ丈のボトムをあわせて、アウターを主役にするのが定番のスタイリングです♡」 ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

町 さくら

江口瑚乃果