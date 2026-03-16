韓国ブランドの名品も♡ インフルエンサーの「おすすめアウター」をご紹介！

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冬コーデは、アウター選びがとっても重要...！そこで今回は、おしゃれも機能性も両立できちゃうRay♥Influencerの「お気に入り冬アウター」をご紹介します♡  どんなコーデにもあわせやすくて、コーデの主役にもできちゃうアイテムに注目です！

LOVE BUZZ ITEM vol.48

THEME：お気に入りの冬アウター

Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、冬の相棒ともいえるアウターのなかから、彼女たちの一番のお気に入りをご紹介。

ファーやボアなど、今季、イマドキガールズたちに人気のアウターも見えてきました。

Check! Ray♥Influencer・町さくら

渡韓10回以上！美容マニアな現役大学生

Instagram：@sakuraara_9

大きなポッケがおかわなスエードブルゾン

「韓国ブランド、COVERNATの初の日本店舗がオープンしたときに購入。触り心地抜群のスエード素材で、とってもあたたかいんです♡

リバーシブル仕様になっていて、裏返すと真っ白なボアアウターに変身。いろんな着こなしを楽しめるのも魅力です」

Check! Ray♥Influencer・江口瑚乃果

好きな系統はいろいろ♡ ファッション大好きなおしゃれガール

Instagram：@konoka_eguchi

短丈で軽やかに着こなせるdazzlinのファーコート

「友だちとのディナーやイルミネーションなどちょっとしたお出かけにおすすめのアウター。上品な色あいとボリューム感が、おめかししたい日に着たくなるんです！

このファーコートのときは、ミニ丈のボトムをあわせて、アウターを主役にするのが定番のスタイリングです♡」

※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来

町 さくら

江口瑚乃果

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