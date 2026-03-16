韓国ブランドの名品も♡ インフルエンサーの「おすすめアウター」をご紹介！
冬コーデは、アウター選びがとっても重要...！そこで今回は、おしゃれも機能性も両立できちゃうRay♥Influencerの「お気に入り冬アウター」をご紹介します♡ どんなコーデにもあわせやすくて、コーデの主役にもできちゃうアイテムに注目です！
LOVE BUZZ ITEM vol.48
THEME：お気に入りの冬アウター
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、冬の相棒ともいえるアウターのなかから、彼女たちの一番のお気に入りをご紹介。
ファーやボアなど、今季、イマドキガールズたちに人気のアウターも見えてきました。
Check! Ray♥Influencer・町さくら
渡韓10回以上！美容マニアな現役大学生
大きなポッケがおかわなスエードブルゾン
「韓国ブランド、COVERNATの初の日本店舗がオープンしたときに購入。触り心地抜群のスエード素材で、とってもあたたかいんです♡
リバーシブル仕様になっていて、裏返すと真っ白なボアアウターに変身。いろんな着こなしを楽しめるのも魅力です」
Check! Ray♥Influencer・江口瑚乃果
好きな系統はいろいろ♡ ファッション大好きなおしゃれガール
Instagram：@konoka_eguchi
短丈で軽やかに着こなせるdazzlinのファーコート
「友だちとのディナーやイルミネーションなどちょっとしたお出かけにおすすめのアウター。上品な色あいとボリューム感が、おめかししたい日に着たくなるんです！
このファーコートのときは、ミニ丈のボトムをあわせて、アウターを主役にするのが定番のスタイリングです♡」
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
Ray編集部 エディター 草野咲来
町 さくら
江口瑚乃果