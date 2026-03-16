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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【初心者対応】 最新版：格安タブレットの選び方をお届けします。2026年の最新版です」と題した動画を公開。近年スペックが複雑化している格安タブレットについて、初心者でも失敗しないための選び方を詳しく解説した。



動画の冒頭で戸田氏は、まず格安タブレットを「主に5万円以下で購入できるAndroidタブレット」と定義。そのうえで、多くの人が抱く「iPadとどちらが良いか」という疑問に対し、「iPadがいいに決まっている」と断言した。ただし、iPadは最も安価なモデルでも5万円台後半からと高価であるため、限られた予算内で少しでも良いものが欲しい人や、非常に低価格でタブレットを試してみたい人に向けて、格安タブレットの賢い選び方を指南した。



タブレット選びで最初のポイントとなるのが「ディスプレイサイズ」だ。戸田氏は、サイズは用途に合わせて選ぶのが基本だとし、3つのサイズ帯を提示。持ち歩きが多いなら軽量な「8インチモデル」、動画視聴から学習まであらゆる用途に対応する万能な「10～11インチ」、主に自宅での据え置き利用で動画などを楽しみたいなら「12～14インチ」の大画面モデルが適しているとした。



次に、タブレットの性能を左右する最も重要な要素として「SoC（頭脳）」の選び方を解説。用途を3つのレベルに分け、それぞれに適したSoCの目安を示した。



・ゲーミングやクリエイティブ作業：最低ラインとして「Snapdragon 7+ Gen 3」以上を推奨。

・動画視聴やウェブ閲覧などの軽作業：最もコストパフォーマンスが高い価格帯で、最低でも「Helio G99」や「Snapdragon 695」以上が目安。

・電子書籍や動画専用（予算最重視）：最低ラインは「UNISOC T620」や「Helio G85」で、許容できるギリギリのラインは「UNISOC T610」とした。これ以下の性能のモデルは、基本的な操作でも動作がカクつく可能性があるため、避けるのが無難だという。



さらに、快適な動作に不可欠なメモリ（RAM）とストレージ（ROM）の容量についても言及。メモリは「標準で8GB以上」、ストレージは「最低でも128GB」を目安に選ぶことを推奨した。特に安価なモデルに多い64GBのストレージは、OSなどのシステム領域で約20GBが使用されるため、実質的な空き容量はかなり少なくなる点に注意が必要だと述べた。



その他、通信機能や画面の解像度、スピーカーの数など、購入前に確認すべき5つのチェックポイントを提示。戸田氏は、格安タブレット選びで最も重要なのは「『何に使うか』を明確にすること」だと結論付けた。その上で、本動画で解説したポイントを参考に予算と用途のバランスを見極めることが、最適な一台を見つける鍵となるとまとめた。