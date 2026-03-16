3月15日放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が注目を集めている。

第10話のタイトルは「信長上洛」。信長（小栗旬）は美濃攻略に成功し、天下統一へと動き出す。半兵衛（菅田将暉）は藤吉郎（池松壮亮）の家臣になり、小一郎（仲野太賀）は兄・藤吉郎を補佐する仕事で忙しい。

そんななか、足利義昭（尾上右近）の使者だという明智光秀（要潤）が信長を訪ねてくる。藤吉郎は明智を案内するが、半兵衛は明智の従者を見て訝しむ――という話が展開した。

すると、Xにはこんな声が……。

《明智光秀が来たせいで、一箇所に仮面ライダーと仮面ライダーと仮面ライダーがいるすごい画面になってる》

《木下藤吉郎が白の衣装で、竹中半兵衛が青、明智光秀が赤。3人とも仮面ライダー経験者なので、変身しそうな場面だった》

など「仮面ライダー」という言葉が多数飛び交う事態となったのだ。

「池松さんは2023年の映画『シン・仮面ライダー』で仮面ライダー1号を、菅田さんは2009年の『仮面ライダーW』（テレビ朝日系）で主人公を演じています。そして第10話が初登場となった要さんは、2001年の『仮面ライダーアギト』で仮面ライダーG3を演じました。

要さんが演じる光秀が初登場する場面では、池松さんと菅田さんもおり、なにやら “狙った” 感が無きにしもあらずです。ちなみに、藤吉郎の妻・寧々を演じているのは浜辺美波さん。池松さんと浜辺さんといえば、『シン・仮面ライダー』のコンビですから、やはり “狙ったキャスティング” と思われても仕方ないでしょう。

逆に言えば、『仮面ライダー』シリーズは売れっ子の役者さんを多数輩出している証拠と言えるのかもしれません」（芸能記者）

ほかにも、おもな『仮面ライダー』出身俳優といえば、『仮面ライダークウガ』（2000年）のオダギリジョー、『仮面ライダー電王』（2007年）の佐藤健、『仮面ライダーフォーゼ』（2011年）の福士蒼汰と吉沢亮、『仮面ライダードライブ』（2014年）の竹内涼真など、主役クラスの売れっ子俳優がズラリ。このうち吉沢は2021年の大河ドラマ『青天を衝け』で主人公の渋沢栄一を演じている。

また、第10話の終盤には朝倉義景役の鶴見辰吾、松永久秀役の竹中直人も初登場。鶴見は2011年『仮面ライダーフォーゼ』に、竹中は2015年『仮面ライダーゴースト』にレギュラー出演しており、シリーズのファンにはおなじみだ。

なお、2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』主演の横浜流星、2027年の『逆賊の幕臣』主演の松坂桃李は、ともに「スーパー戦隊シリーズ」の出身。

いまや大河ドラマとヒーローは、切っても切れない関係と言えそうだ。