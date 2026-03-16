「見た目が女子高生」北乃きい、35歳の誕生日に美脚ショット披露「ミニスカ似合いすぎ」「可愛い」
自身のInstagramを更新し、35歳の誕生日を迎えたことを報告。美脚が際立つプライベートショットを公開しました。
【写真】北乃きいの美脚
コメント欄では元モーニング娘。の高橋愛さんや、久住小春さんからのお祝いの声のほか、ファンからも「お誕生日おめでとうございます」「可愛い〜変わらず！」「35歳には見えませんね」「見た目が女子高生ですね」「ミニスカ似合いすぎ」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】北乃きいの美脚
「35歳には見えませんね」北乃さんは「本日、35歳になりました。10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う」とつづり、5枚の写真を投稿。黒いダウンコートにグレーのミニスカートを合わせたコーディネートで、すらりとした美脚を披露しています。
「ずっと楽しみにしていた日」Instagramで、さまざまなコーディネートを公開している北乃さん。2025年9月27日には「オタ活。ずっと楽しみにしていた日」とつづり、9枚の写真を公開しました。グレーのスウェットに黒い帽子を合わせたラフな姿で、リラックスした雰囲気です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)