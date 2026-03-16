西山茉希、子ザルのパンチくんと対面 黒タイツ×ミニスカの動物園コーデ披露「会いたかった子に会いに」
【モデルプレス＝2026/03/16】モデルの西山茉希が3月15日、自身のInstagramを更新。動物園を訪れた際のプライベートショットを公開し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「めちゃくちゃ脚長い」透け感タイツの動物園コーデ
西山は「会いたかった子に会いに」とつづり、娘たちと市川市動植物園を訪れた際のプライベートショットを「＃パンチくん」などのハッシュタグを添えて投稿。裾からレースがのぞく超ミニのニットワンピースにデニムジャケットを羽織り、長い脚が際立つ透け感のある黒いタイツを履いた姿を披露した。そのほか、お目当てだったというサル山の動画や牛舎の前に立つ自身の姿、フラミンゴの動画なども併せて見ることができる。
また「帰り道のUFOキャッチャーに姉妹夢中 母はジョージぶら下げて帰宅」と記し、帰り道で思わぬ収穫があったことも明かしている。
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ脚長い」「スタイルさすが」「ワンピめっちゃ可愛い」「似合ってる」「いつまでも変わらず綺麗」などといった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「めちゃくちゃ脚長い」透け感タイツの動物園コーデ
◆西山茉希、タイツ×ミニスカで際立つ美脚
西山は「会いたかった子に会いに」とつづり、娘たちと市川市動植物園を訪れた際のプライベートショットを「＃パンチくん」などのハッシュタグを添えて投稿。裾からレースがのぞく超ミニのニットワンピースにデニムジャケットを羽織り、長い脚が際立つ透け感のある黒いタイツを履いた姿を披露した。そのほか、お目当てだったというサル山の動画や牛舎の前に立つ自身の姿、フラミンゴの動画なども併せて見ることができる。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿にファンからは「めちゃくちゃ脚長い」「スタイルさすが」「ワンピめっちゃ可愛い」「似合ってる」「いつまでも変わらず綺麗」などといった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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