【セブン北海道限定】旭川ご当地グルメに着想「辛味噌ホルモンラーメン」ぷりぷり食感×ピリ辛スープ仕立て
【モデルプレス＝2026/03/16】セブン-イレブンでは、北海道旭川市で人気のご当地グルメ「ホルモンラーメン」に着想を得た「辛味噌ホルモンラーメン」を、北海道内のセブン‐イレブンにて3月18日（水）より順次発売される。
【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活
旭川の豊かな食文化をより広く伝えるべく開発された同商品は、独自製法の道産ホルモンと炒め野菜、ピリ辛味噌スープが織りなす、ご当地の味を追求した一杯。
北海道産ホルモンは丁寧に処理し独自の方法で漬け込むことで旨味を引き出し、ぷりぷりとした特有の食感が楽しめるのが特徴だ。具材には、ラードで丹念に炒めた野菜と焼き上げたホルモンの香ばしさを感じられ、スープは味噌ベースに唐辛子で辛みを加えた旨味のある味わいに仕上げている。
なおセブン-イレブンでは「北海道限定商品」について、売場でも目を引く専用パッケージを採用。道産の原材料を使用したものや、道内で馴染みのあるメニュー・味付けであることが基準となる。（modelpress編集部）
価格：570円（税込615.60円）
販売エリア：北海道全域
【Not Sponsored 記事】
【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活
◆旭川の味をコンビニで「辛味噌ホルモンラーメン」
旭川の豊かな食文化をより広く伝えるべく開発された同商品は、独自製法の道産ホルモンと炒め野菜、ピリ辛味噌スープが織りなす、ご当地の味を追求した一杯。
◆「北海道限定商品」を示す専用パッケージ
なおセブン-イレブンでは「北海道限定商品」について、売場でも目を引く専用パッケージを採用。道産の原材料を使用したものや、道内で馴染みのあるメニュー・味付けであることが基準となる。（modelpress編集部）
■辛味噌ホルモンラーメン
価格：570円（税込615.60円）
販売エリア：北海道全域
【Not Sponsored 記事】