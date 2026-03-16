結婚の挨拶なのにサプライズで実家直撃!?彼氏の理解不能な行動と価値観のズレに絶句…幸せの絶頂から一転した出来事とは【著者に聞く】
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mamagirlにて2024年11月に公開され、ネットで話題になっている「彼の実家へ結婚挨拶！」。本作はSNS等で見た話をもとに制作をしたという。今回はプロットを担当したmamagirl編集部・梅田さんと作画担当の瀬戸うなぎさんに、結婚あいさつをサプライズする男性などについても話を聞いた。
■結婚あいさつをサプライズ⁉︎彼氏のまさかの発想
彼氏のケイタと現在婚約中のミホ(28歳)。家具を見ながら将来を考えるなか、ケイタの両親へ結婚のあいさつをする日がやってくる。ところが、実家へ向かう電車で、ケイタから「親に今日のこと言ってない」「サプライズ結婚あいさつ！」と衝撃の事実を知らされる。ご両親への配慮を欠いた行動にミホは価値観の違いを感じ、「結婚あいさつでサプライズする人なんて無理！」と途中下車してしまう。その後、冷静に考えた末、ミホは婚約破棄を決断するのだった。
本作のプロットを担当したmamagirl編集部の梅田さんに制作のきっかけについて伺うと、「結婚関連のイベントでは、時折想像もつかないようなトンデモエピソードがSNS等で流れてくるため、それらの話を参考に制作いたしました。本作の展開は創作ではありますが、最後は主人公と同じく読者の皆さんにスカッとしていただけたらうれしいです」と教えてくれた。
また、作画を担当した瀬戸うなぎさんは、両親への結婚あいさつをサプライズにするという行動について、「主人公と同じく『なし』ですね！ご両親に対して失礼だと思いますし、それをよしとする彼の価値観にも疑問を抱きます。その場で婚約破棄はしないでしょうが…(笑)」と率直な感想を語ってくれた。
結婚前のあいさつという大切な場面で起きた、思わずツッコミたくなる出来事を描いた「彼の実家へ結婚挨拶！」。気になる人は、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ
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