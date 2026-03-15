ユニクロ、任天堂だけじゃない！韓国で“爆売れ中”の意外な日本製品10選、あなたはいくつ知ってる？
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東大博士課程に在籍するパクくんが、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「韓国で爆売れ中の日本製品10選。知ってた？」と題した動画を公開した。動画では、韓国で人気を博している日本のブランドをランキング形式で紹介。ファッションから飲料、ゲーム機に至るまで、日本の製品がなぜ韓国の消費者に支持されているのか、その背景にある文化的要因やライフスタイルとの合致点を解説している。
動画は、韓国出身で日本在住8年のパクくん氏が、自身の経験と観察に基づき、韓国で圧倒的な人気を誇る日本のブランドを選出するというもの。ランキングの中から特に注目すべきは、7位の「アシックス」と8位の「ちいかわ」である。アシックスについて、パクくん氏は「走るための靴から、見せるための靴へ」と、ファッションアイテムとして若者に再評価されている現状を指摘。一方、ちいかわは「ただ可愛いだけじゃない」とその人気の理由を分析し、頑張ったり泣いたりするキャラクターの姿が、多忙な日常を送る人々の共感を呼び、癒やしとなっていると語った。
また、5位の「アサヒスーパードライ」に関しては、「韓国の食文化に完璧に合うから」と人気の秘訣を解説。サムギョプサルの脂やヤンニョムチキンの甘辛さといった、韓国料理特有の味を「スッと洗い流してくれる」キレのある味わいが、現地の食文化に深く浸透していると述べた。全体を通して、品質の高さはもちろん、各製品が持つ独自のコンセプトや、現地のライフスタイルにいかに適合しているかが、韓国で人気を獲得する鍵であることが示唆されている。
日本経済の低迷が報じられることもあるが、パクくん氏は、日本のブランドが韓国をはじめ世界中の人々の生活に深く根差し、日常を支える「宝物」になっているのかもしれないと語る。本動画は、単なる製品ランキングにとどまらず、文化を超えて愛されるブランドの強さとは何かを考えさせる内容となっている。
動画は、韓国出身で日本在住8年のパクくん氏が、自身の経験と観察に基づき、韓国で圧倒的な人気を誇る日本のブランドを選出するというもの。ランキングの中から特に注目すべきは、7位の「アシックス」と8位の「ちいかわ」である。アシックスについて、パクくん氏は「走るための靴から、見せるための靴へ」と、ファッションアイテムとして若者に再評価されている現状を指摘。一方、ちいかわは「ただ可愛いだけじゃない」とその人気の理由を分析し、頑張ったり泣いたりするキャラクターの姿が、多忙な日常を送る人々の共感を呼び、癒やしとなっていると語った。
また、5位の「アサヒスーパードライ」に関しては、「韓国の食文化に完璧に合うから」と人気の秘訣を解説。サムギョプサルの脂やヤンニョムチキンの甘辛さといった、韓国料理特有の味を「スッと洗い流してくれる」キレのある味わいが、現地の食文化に深く浸透していると述べた。全体を通して、品質の高さはもちろん、各製品が持つ独自のコンセプトや、現地のライフスタイルにいかに適合しているかが、韓国で人気を獲得する鍵であることが示唆されている。
日本経済の低迷が報じられることもあるが、パクくん氏は、日本のブランドが韓国をはじめ世界中の人々の生活に深く根差し、日常を支える「宝物」になっているのかもしれないと語る。本動画は、単なる製品ランキングにとどまらず、文化を超えて愛されるブランドの強さとは何かを考えさせる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。