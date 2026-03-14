菊池風磨がMCの日テレ系新音楽番組『夜の音』、もうひとりのMCとして俳優・畑芽育の出演が決定

日本テレビ系にて、新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が4月7日からスタート。

MCとして菊池風磨（timelesz）の出演が発表されているが、このたび、もうひとりのMCとして俳優・畑芽育の出演が決定した。

■「アーティストの皆さんの言葉や、音楽に込められた想いを丁寧に引き出していけたら」（畑芽育）

畑にとって番組MCを務めるのは今回が初めて。俳優として映画やドラマ、CMなど幅広い作品で活躍する畑が、本番組では菊池とともに、MCとしてアーティストの魅力や楽曲の背景にあるストーリーを深く引き出していく。

『夜の音』は、毎週1組のアーティストを迎え、楽曲に込めた想いや背景を丁寧に紐解きながら、その物語を凝縮したスタジオライブを届ける“あなたへ贈る”あらたな音楽番組。

MCとのトークや映像演出を通して、普段はなかなか見ることのできないアーティストの創作の裏側や苦悩に迫る。

そしてクライマックスでは、振付師や映像クリエーター、舞台監督など各分野のトップクリエーターとタッグを組み、楽曲の世界観を最大限に表現した特別なステージを届ける。

菊池風磨 × 畑芽育。ふたりのMCが紡ぐ、音楽の“物語”。『夜の音』でしか観ることのできない、アーティストのあらたな一面に期待が高まる。

■番組情報

日本テレビ『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』

初回放送：04/07（火）24:24～24:54

MC：菊池風磨、畑芽育

【関連番組】

日本テレビ『番組名未定』

03/31（火）25:29～25:59

※初回放送に先駆けた特番（関東ローカル放送）

MC：菊池風磨、畑芽育

■関連リンク

番組詳細はこちら

https://www.ntv.co.jp/topics/articles/199xt5wc8bu9kf8wo7.html

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