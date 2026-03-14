ABEMA、大相撲三月場所放送のゲストに登坂絵莉＆高橋成美
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月８日（日）より開幕した大相撲三月場所において、週末の放送をさらに盛り上げるゲストとして、七日目（３月14日）に元女子レスリング日本代表の登坂絵莉氏、中日（３月15日）に元フィギュアスケートペア日本代表の高橋成美氏が出演することを発表した。
七日目のゲスト解説を務める登坂氏は、女子レスリングの元日本代表。2016年のリオデジャネイロでの国際大会において、試合終了間際の劇的なタックルで逆転勝利を収め見事金メダルを獲得。世界選手権での３連覇など日本レスリング界の黄金期を支え、引退後も幅広いフィールドで活躍している。大舞台での終了間際の大逆転を生んだレスリング特有の高度な「駆け引き」や「勝負勘」をもとに、極限の緊張感の中で戦う力士たちの取組をどのように解説するのか、登坂氏ならではの視点に期待が寄せられている。
中日のゲスト解説を務める高橋氏は、元フィギュアスケートペア日本代表。世界選手権で日本フィギュアスケートペア史上初となる銅メダルを獲得するなど、長年日本ペア界を牽引。現在大活躍中の「りくりゅう」ペアの木原龍一選手の元相方としても知られており、今年開催された国際大会での解説では、その熱狂的で独特な言葉選びが視聴者の心を掴み、SNS等でも大きな話題に。熱い言葉の数々が記憶に新しい高橋氏だが、今回の大相撲中継においてもその表現力と独自の視点で相撲の新たな魅力を引き出す解説に注目が集まる。
大関２場所目にして早くも綱取りに挑む安青錦関や、自身初の三役に昇進しさらなる飛躍が期待される熱海富士関など注目力士が揃う三月場所。「ABEMA」では、序ノ口から結びの一番まで全取組を無料で生中継。
以下、『大相撲三月場所』のゲスト解説を務める２人からコメント。
■登坂絵莉 コメント
Q：レスリング金メダリストの視点から力士達のどのような動きに最も注目していますか？
「土俵際の攻防が楽しみです。押し切ることもあれば、押しすぎて逆に相手だけが残ることもあるので、最後まで目が離せない勝負になるのが大相撲の魅力だと思います！」
Q：この春「新しくタックル（挑戦）したいこと」を教えてください。
「アクティブに生きる！ もともとは趣味もなくインドアな人間ですが、今年はたくさんいろいろな場所に足を運んでみようと思っています！」
Q：ABEMA視聴者に向けてコメントを。
「レスリングと相撲は違う競技ではありますが、共通する部分も多いのではないかと思っています。レスリング選手ならではの視点で、皆さんと一緒に楽しめたら嬉しいです。よろしくお願いいたします！」
■高橋成美 コメント
Q：フィギュアスケートを極めた高橋さんだからこそ注目してみたい力士のポイントはありますか？
「取組前の集中の高め方や、瞬発力、身体の柔軟性に注目したいです！！ 強く固めながら、柔軟に動くしなやかな取組に注目しています！」
Q：今回の大相撲中継ではどのような言葉で魅力を伝えていきたいですか？
「言葉は考えて出るものではなく、感性で出てくるものなので、大相撲中継を通して自分からどのような言葉が出てくるのか、すごく楽しみにしています！！」
Q：ABEMA視聴者に向けてコメントを。
「大相撲中継、とても楽しみにしています！！ 氷上も大好きですが、土俵上も大好きです！！よろしくお願いします！！」
（C）AbemaTV, Inc.
七日目のゲスト解説を務める登坂氏は、女子レスリングの元日本代表。2016年のリオデジャネイロでの国際大会において、試合終了間際の劇的なタックルで逆転勝利を収め見事金メダルを獲得。世界選手権での３連覇など日本レスリング界の黄金期を支え、引退後も幅広いフィールドで活躍している。大舞台での終了間際の大逆転を生んだレスリング特有の高度な「駆け引き」や「勝負勘」をもとに、極限の緊張感の中で戦う力士たちの取組をどのように解説するのか、登坂氏ならではの視点に期待が寄せられている。
大関２場所目にして早くも綱取りに挑む安青錦関や、自身初の三役に昇進しさらなる飛躍が期待される熱海富士関など注目力士が揃う三月場所。「ABEMA」では、序ノ口から結びの一番まで全取組を無料で生中継。
以下、『大相撲三月場所』のゲスト解説を務める２人からコメント。
■登坂絵莉 コメント
Q：レスリング金メダリストの視点から力士達のどのような動きに最も注目していますか？
「土俵際の攻防が楽しみです。押し切ることもあれば、押しすぎて逆に相手だけが残ることもあるので、最後まで目が離せない勝負になるのが大相撲の魅力だと思います！」
Q：この春「新しくタックル（挑戦）したいこと」を教えてください。
「アクティブに生きる！ もともとは趣味もなくインドアな人間ですが、今年はたくさんいろいろな場所に足を運んでみようと思っています！」
Q：ABEMA視聴者に向けてコメントを。
「レスリングと相撲は違う競技ではありますが、共通する部分も多いのではないかと思っています。レスリング選手ならではの視点で、皆さんと一緒に楽しめたら嬉しいです。よろしくお願いいたします！」
■高橋成美 コメント
Q：フィギュアスケートを極めた高橋さんだからこそ注目してみたい力士のポイントはありますか？
「取組前の集中の高め方や、瞬発力、身体の柔軟性に注目したいです！！ 強く固めながら、柔軟に動くしなやかな取組に注目しています！」
Q：今回の大相撲中継ではどのような言葉で魅力を伝えていきたいですか？
「言葉は考えて出るものではなく、感性で出てくるものなので、大相撲中継を通して自分からどのような言葉が出てくるのか、すごく楽しみにしています！！」
Q：ABEMA視聴者に向けてコメントを。
「大相撲中継、とても楽しみにしています！！ 氷上も大好きですが、土俵上も大好きです！！よろしくお願いします！！」
（C）AbemaTV, Inc.