〈《2023WBC》「これほどの大騒ぎになっているとは」グッズ購入に何百人もの行列が…アメリカの名物リポーターが見た“大谷フィーバー”の衝撃〉から続く

2023年のWBC第1回戦、中国戦で先発し、東京ドームを異様な静寂と大歓声に包み込んだ大谷翔平。韓国戦、チェコ戦と、日本ラウンドで彼は投打にどんなインパクトを残したのか――。

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アメリカのベテラン記者、ジェフ・フレッチャーの著書『SHOーTIME2.0 大谷翔平 世界一への挑戦』（訳＝タカ大丸、徳間書店）より一部を抜粋し、世界的スターが見せた圧倒的な存在感と、思わぬドラマが生まれた舞台裏に迫る。（全4回の2回目／3回目に続く）



チェコ戦で三振を喫した大谷翔平 ©文藝春秋

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初球を投じる直前の静寂に「鳥肌が立ちました」

参加国は20カ国だったが、日本は5チームが入ったプールBに加わり、東京ドームで中国、オーストラリア、韓国、チェコと対戦することになった。

日本が次のラウンドに進むためには、このプールで2位までに入る必要があった。

このなかでは、まともなプロリーグがない中国とチェコが格下と見なされていて、韓国とオーストラリアでさえ、日本よりは弱い存在だというのが一般的な見立てだった。

大谷は大会の初戦、中国戦で日本代表の先発投手として登板した。

満員となった東京ドームの観衆が大谷に声援を送ったが、初球を投じる直前には無言となり、投球後に再び大歓声が沸き起こった。

「あのスタジアムの静寂、満員の球場での静けさには、鳥肌が立ちましたね」

大谷はそう振り返った。モタもその瞬間をこう話す。

「何か不思議な感覚だったね。放送関係者としては、球場全体があれほど無言を貫いているなかで実況解説を喋り続けるのは、場の雰囲気を邪魔しているようで気まずい思いだった」

日本代表選手たちも「最初の1球を投げるときは感動しました」

日本代表で大谷のチームメイトだった選手たちでさえ、今までテレビで見ていた選手が同じ球場にいることに感慨深かったという。

「今まで僕たちは、彼がプレーする姿を生で見たことがなくて、だから、最初の1球を投げるときは感動しましたね」

二塁手の牧秀悟は、興奮しながらそう振り返った。

結局、大谷は4回無失点に抑え、中国に8−1で勝った。

ファンとしては大谷にもっと長いイニングを投げてもらいたかったが、大会規則により投球数は各ラウンドで厳密に制限されており、大会が後半になればなるほど球数が増えるようになっていた。

大谷は一度、球速100マイル（約161キロ）を記録し、99マイル（約159キロ）も数回出して、3月上旬としては上々の出来であることを自ら証明した。打席では、4打数2安打で、うち1本は2点タイムリーツーベースだった。あとの2打席では四球を選んだ。

チェコの投手が大谷から記念すべき三振を奪った

この次の日、日本は韓国と対戦した。3回に3点を取り、最終的に13−4と大勝した。大谷はさらに2安打を放ち、2つの四球を選んだ。

日本の第3戦はチェコ戦で、誰がどう見ても最弱の相手だった。

そもそも野球自体が、ヨーロッパ諸国において新しいスポーツである。そのほかの19チームを見ると、大なり小なりプロ選手が加わっているが、チェコに限っては仕事の合間の自由時間に練習するだけの男たちが集まっていた。

チームにはセールスマンがいたり、地理教員がいたり、消防士や電気技師がいたりするが、野球をしていて、いちばんの楽しみな時間をここで過ごせるというわけだ。

左腕投手のオンジェイ・サトリアが日本代表に対して第1球を投じた。身長5フィート9インチ（約175センチメートル）の26歳の青年が投げられるのは最速79マイル（約127キロ）で、球速だけでいえば高校生程度だ。

1回に、打者・大谷と対戦し、4球続けてチェンジアップを投じ、大谷をファーストゴロで打ち取ることができた。

この2人は、再び3回に対戦することになった。サトリアは大谷への初球でストレートを投じ、ストライクをとった。それから2球続けてチェンジアップを投じると、大谷は空振りして3球三振となった。

チェコのベンチは、まさか仲間の投手が世界最高の選手から記念すべき三振を奪うことができるとはと、大喜びだった。

サトリアはこの記念球を受け取り、マウンドで土を払い落とした。この球を、大谷が自身のチェンジアップに空振りした場面の写真とあわせ、自宅に飾る予定だという。

「リスペクト」という言葉を掲げ、チェコ代表チームの写真をあげた

試合は当然、日本が10−2で勝ったが、大谷は自身の三振を冗談で笑い飛ばしつつ、正々堂々と挑んできた相手への敬意も忘れなかった。

自身のSNSのアカウントに「リスペクト」という言葉を掲げ、あわせてチェコ代表チームの写真をあげた。

それからサトリアと一緒に写った写真もあわせ、チェコ代表選手全員がサインしたユニフォームも掲げてみせた。

「彼のインスタグラムには、本当に感謝しているんだ」

サトリアはこう語った。

「われわれに敬意を示してくれたこと、それはものすごく大きなことなんだよ。あらためて強調するけど、僕らはアマチュア選手だからね。一方であちらは現役のなかの世界最高の選手だからね」

〈「こんな場面を見たくない人がいるかい？」大谷翔平vs.トラウトの頂上対決に世界が興奮…2023WBC決勝で実現した“夢の対決”〉へ続く

（ジェフ・フレッチャー,タカ大丸／Webオリジナル（外部転載））