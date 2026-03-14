WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）がドミニカ共和国（D組1位）と対戦。3回までに大量7失点で0-7とリードを許している。

タティスJr.、ソト、ゲレーロJr.を擁する超強力打線にメジャー経験豊富なリュ・ヒョンジンが対峙した。

初回こそ無失点に抑えたが、2回先頭にゲレーロJr.に四球を与えると、1死一塁からカミネロに二塁打を打たれ、一塁走者ゲレーロJr.の激走で一気に生還。さらに1死三塁から内野ゴロの間に1点を追加された。2死一、二塁からタティスJr.にタイムリーを打たれ、一挙3失点となった。リュ・ヒョンジンはこの時点で降板となった。1回2/3、3安打2四球3失点だった。

3回も投手陣が次々にヒットを打たれ、タイムリー2本と押し出し四球2つで4失点。すでに5投手をつぎ込んだが、流れを止められない。準々決勝は5回15点差、7回10点差でコールドとなる。打線は昨季メジャー13勝クリストファー・サンチェス投手に苦しんでおり、4強入りは大ピンチだ。



（THE ANSWER編集部）