ゆったん、オトナな大胆グラビア！斉藤優里が『FLASH』で見せた艶やかな色気

生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

斉藤優里が『FLASH』のグラビアページでダイタンに魅せた！

元乃木坂46のメンバーで、現在はトップライバーとして活躍中の斉藤優里が、3月10日発売の『FLASH』に登場した。

誌面では、大胆な露出と色香あふれる表情が印象的なグラビアを披露。アイドル時代とは一線を画す、成熟した大人の魅力を存分に見せつけている。

【プロフィール】

斉藤優里（さいとう・ゆうり）

32歳 1993年7月20日生まれ 東京都出身 T157

2011年に乃木坂46の１期生オーディションに合格し、2012年デビュー。2019年に卒業し、現在はトップライバーとして活躍中。2025年に2nd写真集『とけちゃう』(tulle)を発売。映画『あの場所へ』では、映画初の主演を務めた。

そのほか最新情報は公式Instagram（@yuuri_3ito）にて

【クレジット】

斉藤優里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎清田大介

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『急遽、ゆったんと四国を旅することになった』は各電子書店より3月24日発売予定！