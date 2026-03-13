3月16日（月）25時09分〜25時39分 日本テレビにて（※関東ローカル/※放送遅延・休止の可能性がございます）「TAGRIGHT -THE NEXT-」を放送。TVer、日テレTADAにて地上波番組放送後より1週間見逃し配信。Huluにて地上波番組放送後より配信。

西山智樹・前田大輔によるボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」から結成された新ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）。グループ名のTAGRIGHTには「自分のTAG（個性）を信じ、自ら選んだ道をRIGHT（正しさ・権利）に変えていきたい」という2人の願いが込められている。メンバーに小林大悟・今井魁里・岸波志音・若松世真・ジェイを迎え、2025年12月に7人での活動をスタート。今年1月には、日本青年館ホールでの4日間に渡るプレデビューショーケース「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」を成功させ、バラエティー番組やラジオ番組に出演するなど次のステップへと歩みを続けている。

この番組は、そんな彼らのグループ結成までの半年間の軌跡を振り返り、2月に出演した初の対バンイベント「BEAT AX VOL.9」の様子なども初出し。結成されたばかりのTAGRIGHTのことを30分で知ることのできる番組だ。

また、HuluではTAGRIGHT結成からプレデビューまでの全貌を描いたドキュメンタリー番組「『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』Hulu完全版」を配信中。さらに、推しカメラ（チッケム）映像配信サービス・Chikemoo（チケムー）にて、「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」より、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を含む全5曲のパフォーマンスとMCの映像が配信中。そして3月22日（日）からは、TAGRIGHT初参加となった対バン形式のイベント「BEAT AX VOL.9」の、Hulu独占での疑似生配信がスタートする（詳細は記事下部にて）。

◎「TAGRIGHT -THE NEXT-」推奨ハッシュタグ：#タグライトザネクスト

【関連コンテンツ】

■「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」 Hulu完全版

◎Huluにて独占配信中（全10話）

https://www.hulu.jp/tagright

■「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」マルチ画面チッケム配信

◎配信媒体

「Chikemoo（チケムー）」

◎配信曲：

・FOREVER BLUE

・ZONE

・花言葉

・RAIN ON ME

・FOREVER BLUE（アンコール）

※2026年1月7日（水）公演の映像を配信。

◎配信期間

3月9日（月）19:00〜3月31日（火）10:00 ※視聴チケットの販売は3月30日（月）10:00まで

◎販売価格

2,000円（税込）

■「BEAT AX VOL.9」Hulu独占疑似ライブ配信

◎疑似ライブ配信日時

＜DAY1＞：3月21日（土）19:00〜

https://www.hulu.jp/store/beat-ax-vol9-14-feb

＜DAY2＞：3月22日（日）19:00〜 ★TAGRIGHT出演

https://www.hulu.jp/store/beat-ax-vol9-15-feb

◎出演者

＜DAY1＞: BOYNEXTDOOR／STARGLOW／Novelbright／BALLISTIK BOYZ

＜DAY2＞: BOYNEXTDOOR／川崎鷹也／STARGLOW／TAGRIGHT

◎視聴料金

各4,400円（税込）

◎販売期間

※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

＜DAY1＞：3月30日（月）21:00まで

＜DAY2＞：3月31日（火）21:00まで