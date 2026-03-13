NTTドコモは、国立競技場（MUFGスタジアム）南側正面の「Eゲート」を、「NTT ドコモ ゲート E」とするほか、「LIMINAL SUITE」の3F東側ラウンジを「ドコモ MAX Lounge」と命名し、4月1日より運用を開始する。

同ラウンジは、最大100名程度を収容可能なスイートラウンジで、イベント開演前後にリラックスしながら過ごせるという。

ラウンジのオープンを記念し、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」を契約している人を対象に、MUFGスタジアムで開催されるスポーツや音楽イベントでプレミアシートに招待するキャンペーンを実施する。

招待キャンペーン第1弾として、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を契約している人を対象に、4月開催のMUFGスタジアムプレミアムシート鑑賞体験プレゼント特典キャンペーン」を実施している。第1弾キャンペーンの対象となるイベントは、4月4日と4月5日、4月11日と4月12日で、抽選で各日25組50名を招待する。

今後の招待キャンペーンは、「ドコモ MAX」や「ドコモ ポイ活 MAX」のポータルページなどで告知する。