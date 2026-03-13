響21年・竹鶴21年・宮城峡10年登場！ ウイスキーくじ「春の開運みくじ」3月13日より限定333口で予約販売開始
タチバナE酒販は、ウイスキーくじ企画「春の開運みくじ」を3月13日より予約販売を開始した。価格は1口5,980円。発送予定日は4月1日から4月3日。
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。333口限定の「春の開運みくじ」では、最高賞「超大吉」に、入手困難な長期熟成ボトルとして高い人気を誇る「響21年」を封入。さらに、「竹鶴21年」や「宮城峡10年」、「山崎12年」、「白州12年」など、豪華銘柄がラインナップされている。
加えて、「イチローズモルトワインウッド」、「イチローズ モルト＆グレーン クラシカルエディション」、「矢部」、「√（ルート）」、「巳乃霞」、「はなぐり」など、個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっている。
タチバナE酒販「春の開運みくじ」
予約開始日：3月13日
発送予定日：4月1日～4月3日
価格：5,980円 送料無料
販売口数：333口
@@em|s【「春の開運みくじ」ラインナップ】@@
・［超大吉×1］響21年
・［大大吉×2］竹鶴21年
・［大吉×3］宮城峡10年
・［中吉×3］山崎12年
・［喜吉×3］白州12年
・［福吉×5］イチローズモルト ワインウッドリザーブ
・［緑吉×5］イチローズモルト クラシカルエディション
・［幸吉×20］ブレンデッドウイスキー矢部
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×111］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×130］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全333口限定
※なくなり次第終了
【販売場所】
□タチバナE酒販 本店
□タチバナE酒販 Amazon店
□タチバナE酒販 楽天市場店
□宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
□宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店