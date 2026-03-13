【タチバナE酒販「春の開運みくじ」】 予約開始日：3月13日 発送予定日：4月1日～4月3日 価格：5,980円 送料無料 販売口数：333口

タチバナE酒販は、ウイスキーくじ企画「春の開運みくじ」を3月13日より予約販売を開始した。価格は1口5,980円。発送予定日は4月1日から4月3日。

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。333口限定の「春の開運みくじ」では、最高賞「超大吉」に、入手困難な長期熟成ボトルとして高い人気を誇る「響21年」を封入。さらに、「竹鶴21年」や「宮城峡10年」、「山崎12年」、「白州12年」など、豪華銘柄がラインナップされている。

加えて、「イチローズモルトワインウッド」、「イチローズ モルト＆グレーン クラシカルエディション」、「矢部」、「√（ルート）」、「巳乃霞」、「はなぐり」など、個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっている。

@@em|s【「春の開運みくじ」ラインナップ】@@

・［超大吉×1］響21年

・［大大吉×2］竹鶴21年

・［大吉×3］宮城峡10年

・［中吉×3］山崎12年

・［喜吉×3］白州12年

・［福吉×5］イチローズモルト ワインウッドリザーブ

・［緑吉×5］イチローズモルト クラシカルエディション

・［幸吉×20］ブレンデッドウイスキー矢部

・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×111］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×130］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全333口限定

※なくなり次第終了

【販売場所】

□タチバナE酒販 本店

□タチバナE酒販 Amazon店

□タチバナE酒販 楽天市場店

□宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店

□宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店