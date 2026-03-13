

牛肉の女王とも呼ばれる牛フィレ肉を使った牛かつ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。岡山からは牛肉のうま味がダイレクトに味わえる「牛かつ」を紹介します。

岡山市北区の「ふく徳」は、素材や調理にこだわった「とんかつ」や「牛かつ」が味わえる人気のお店です。

中でもおすすめのメニューが「牛肉の女王」とも呼ばれる「牛フィレ肉」を使った「牛かつ」です。

（とんかつ・牛かつ ふく徳／山下なな美さん）

「低温調理をすることによって、余分な水分を抜いてうま味を凝縮して、サクサクなのにジューシーな牛カツをお客様に提供しております」

そうなんです。おいしさの秘密が独自の「低温加熱調理」です。油で揚げる前のお肉を65℃でじっくり低温調理。肉汁を逃さずやわらかく仕上げています。

そんな「牛かつ」を……

（とんかつ・牛かつ ふく徳／山下なな美さん）

「わさびとお醤油で、さっぱりとおいしく召し上がっていただけます」

サクサクの衣としっとりした赤身肉の食感のハーモニーが「牛かつ」の魅力。さらに希少部位のフィレ肉はきめ細やかな肉質でうま味もたっぷり！ダイレクトに牛肉のおいしさが楽しめます。

そして、さらに欲張りなランチメニューもあります。「牛かつ」と「とんかつ」が両方味わえる「食べ比べ定食」です。

（とんかつ・牛かつ ふく徳／山下なな美さん）

「とんかつは豚肉の脂のうま味と衣のサクサク感をソースで楽しむのが特徴です」

「とんかつ」には鹿児島県産ブランド豚の「おごじょ豚」を使っています。上品でさっぱりとした甘みのある脂が味わえます。

（とんかつ・牛かつ ふく徳／山下なな美さん）

「ふく徳はおかげさまで10周年を迎えさせていただきます。お客様によろこばれる特別料理もご用意しております、ぜひ足を運んでみてください」

ランチタイムは平日の午前11時から午後3時です。こだわりの「牛かつ」と「とんかつ」を味わってみてはいかがですか。

（2026年3月13日放送「News Park KSB」より）