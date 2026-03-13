買っといてよかった〜！「節約の強い味方だわ〜！」美味しさが復活する100均調理グッズ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：電子レンジ調理器（食パン）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480772677

値引きシールが貼られたパンって、お得なのでつい手に取ってしまいますよね。ただ、いざ食べようとすると、少しパサつきが気になることもあります。

そんなときに役立つのが、ダイソーの『電子レンジ調理器（食パン）』です。パサパサになったパンを、電子レンジで温めてしっとり感を戻すための調理グッズです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

ケースの見た目は、食パンの形をしたユニークなデザイン。カラーも食パンをイメージしたようなやさしい色合いで、かわいい雰囲気があります。

フタ部分には開閉しやすいつまみが付いていて、持ち手もあるので加熱後に持つときの熱さが気になりにくい作りになっています。

ケースの中にはすのこが入っていて、ここへパンを乗せて使用します。すのこは取り外せるので調理後のお手入れも簡単。

使い方はシンプルです。まずケースの底に小さじ1杯の水を入れます。

その上にすのこをセットし、パンを置いてフタを閉めてから電子レンジで加熱します。

常温のパンなら、500Wで約30秒が目安。冷凍したパンの場合は、500Wで約20秒の加熱を3回ほど繰り返します。加熱しすぎるとパンが固くなることがあるので、様子を見ながら加熱するのがおすすめです。

約30秒でふわふわ食感に！蒸気でやわらかく仕上がるのにべちゃっとならない！

わずか30秒で、パサついていた食パンがふっくらやわらかく仕上がりました！ケースの中で蒸気が循環する仕組みなので、パン全体に水分が回り、ふわふわの食感に。

水を直接吹きかける方法だと、どうしてもべちゃっとしやすいですが、この方法だと表面が濡れすぎないので、食感を損なわないのがGOOD◎

焼き立てに近いようなやわらかさが戻り、パンの香りも感じやすくなりました♪買ってから少し時間が経ったパンや、安売りでまとめ買いしたパンでも食べやすくなるのが嬉しいところです。

パンの裏面にもしっかり水分が回っていますが、ベタベタした感じにはなりませんでした。パンをよく食べる家庭や、安いパンをまとめ買いすることが多い人におすすめのアイテムです。

今回は、ダイソーの『電子レンジ調理器（食パン）』をご紹介しました。ラップを使わずに調理できるのでエコなのもポイント。食器洗い機にも対応しているため、使い終わった後の片付けもラクチンです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。