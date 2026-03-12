『コジコジ』×「イオン」がコラボ！ 春デザインのオリジナルグッズやノベルティを展開へ
イオンリテールは、3月20日（金・祝）から、さくらももこ原作の『コジコジ』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の「イオン」や「イオンスタイル」約100店舗と公式オンラインサイトで開催する。
【写真】缶バッジやアンブレラマーカーも！ キュートなオリジナルグッズ一覧
■新生活にぴったりなグッズ
今回春の大型セール「イオン 超！春トク祭り」の特別企画として開催されるのは、『コジコジ』をデザインしたコラボアイテムの販売や、オリジナルノベルティグッズの配布などが行われるキャンペーン。
コラボアイテムには、春からの新生活にぴったりな「アンブレラマーカー」や「フードクリップ」、「クリアファイル」をはじめ、「イオン 超！春トク祭り」のオリジナルデザインを使用した「ミニチュアアクリルスタンド」などが用意される。
また、先行して3月10日（火）より数量限定のラッピンググッズが登場。「イオン 超！春トク祭り」のオリジナルデザインをあしらった「コジコジ桜ラッピングバッグ」と、表情豊かなコジコジを描いた「コジコジギフト巾着」が購入できる。
さらに、29歳以下の人限定で「＃U29パンダパスでおトクになっちゃうンダ！」も実施。直営売場で公式サイトのパスを提示すると、食品や日用品、衣料品などの対象商品購入に使える割引特典と、『コジコジ』とコラボした数量限定オリジナルノベルティグッズがもらえる。
【写真】缶バッジやアンブレラマーカーも！ キュートなオリジナルグッズ一覧
■新生活にぴったりなグッズ
今回春の大型セール「イオン 超！春トク祭り」の特別企画として開催されるのは、『コジコジ』をデザインしたコラボアイテムの販売や、オリジナルノベルティグッズの配布などが行われるキャンペーン。
コラボアイテムには、春からの新生活にぴったりな「アンブレラマーカー」や「フードクリップ」、「クリアファイル」をはじめ、「イオン 超！春トク祭り」のオリジナルデザインを使用した「ミニチュアアクリルスタンド」などが用意される。
さらに、29歳以下の人限定で「＃U29パンダパスでおトクになっちゃうンダ！」も実施。直営売場で公式サイトのパスを提示すると、食品や日用品、衣料品などの対象商品購入に使える割引特典と、『コジコジ』とコラボした数量限定オリジナルノベルティグッズがもらえる。