怒りの笑顔が何よりコワい「灰宮先輩は怖くてかわいい」第21話がチケット公開！
【灰宮先輩は怖くてかわいい】 3月12日 更新
第21話を読む
スクウェア・エニックスは3月12日、「マンガUP！」にて神山すむ氏のマンガ「灰宮先輩は怖くてかわいい」第21話の作品・共通チケット公開を開始した。なお、最新話となる第22話は80コインで購読できる。次回更新は3月19日予定。
第21話では直近のそっけない態度に業を煮やした灰宮先輩が黒瀬に詰め寄る。その理由を聞いた灰宮先輩は……。
マンガUP！「「灰宮先輩は怖くてかわいい」のページ
🐺🤍第1巻発売記念PV🤍🐺- 『灰宮先輩は怖くてかわいい』公式 (@haimiya_senpai) February 6, 2026
『#灰宮先輩は怖くてかわいい』
＼第1巻ついに発売！／
そして…
発売を記念したPVも公開🎉
灰宮先輩のボイスは#夏吉ゆうこ さん🫶
迫力満点の関西弁と
思わずドキッとする甘い関西弁、
どちらも必聴です❕@__yuuuumr__ #灰宮先輩 pic.twitter.com/twC7OHtL0O
(c)Sumu Kamiyama/SQUARE ENIX