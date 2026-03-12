ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグを、4戦全勝で1位通過した日本代表・侍ジャパン。なかでも第2戦の韓国戦は、初回に3点を取られてからの逆転勝利で、日本中が大いに沸いた一戦だった。

今回のWBCはNetflixで独占中継されているが、韓国戦で登場したのが女優の戸田恵梨香。主演ドラマの宣伝だったが、ちょうど日本が逆転したタイミングでの出演だったため、“勝利の女神” ともいわれた。

じつは、この試合を現地観戦していた著名人は戸田だけではない。

一塁側のカメラマン席のすぐ後ろの席にいたのは、ザキヤマことアンタッチャブルの山崎弘也。その姿が画面に写り込むたびに、Xでは《wbcザキヤマ映すぎて集中できないw》などの声が飛び交い、盛り上がる事態に。ちなみに山崎は元高校球児で、芸人仲間とよく観戦にいくほどの野球ファン。この日は岡本和真の侍ユニフォームを着ての観戦だった。

Instagramで《卓球くんとWBC 日本 vs 韓国戦観に行って来ました》と報告したのは、電気グルーヴのピエール瀧。「卓球くん」とはユニットの相方、石野卓球だ。ピエールは続けて《ちなみに後ろの席がムロくんでした》と、俳優のムロツヨシとのツーショット写真もアップしている。

元格闘家の高田延彦はInstagramで、妻の向井亜紀と観戦したことを報告。《ホントに素晴らしい風景だ いやー！ヒリヒリした極上のゲームだった 郄田向井も大満足で大盛りあがりよ》とつづっている。

タレントの千秋は、芸人の陣内智則と一緒に観戦したことをInstagramで報告。阪神ファンの千秋はタイガースの帽子を被っており、《小学生の時から40年くらい被ってる古すぎる阪神キャップと、ウル虎バージョンの藤本コーチユニで応援しているのは、広い球場で私だけでした》とつづっている。

モーニング娘。’26の牧野真莉愛も現地観戦したひとり。ガチの野球ファンでMLBにも詳しい牧野は、その様子をInstagramで報告。その前日の台湾戦も現地観戦しており、《OHTANI選手の2試合連続HR 観れて感激》と喜びを表現した。

女優の志田未来は、Instagramに《とってもドキドキな試合でした》とだけつづり、1枚の写真をアップ。東京ドームの電光掲示板には日本と韓国の国旗が写っていた。意外にも志田は野球好きで、横浜スタジアムなどで観戦している写真をInstagramにたびたびアップしている。

そして本誌が “お忍び観戦” を発見したのが、お笑い芸人「ダイアン」の津田篤宏だ。

「津田さんは “J” と文字が入った帽子に高級ブランド『BURBERY（バーバリー）』のバッグを背負い、MARNIの約8万円のスウェットを着用していました。一塁側ベンチのすぐ上の席で観戦していましたよ。

じつは、前回の2023年大会でも、東京ドームで観戦していたんです。牧秀悟のホームランに興奮し、カメラに向かって『ゴイゴイスー！』を決めたことも、当時、話題となりましたね（笑）。『ダイアン津田のバーディーチャンす〜』（東海テレビ）という冠番組を持つほどゴルフ好きの津田さんですが、野球も好きみたいです」（週刊誌記者）

芸能人もこぞって観戦していたWBC。準々決勝以降の試合も楽しみだ。