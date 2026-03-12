2026年最新！大阪・梅田で肉×飲み放題5選。シュラスコで肉食べ放題、隠れ家バルで鉄板焼、高級焼肉店まで編集部がおすすめ
◆2026年最新！大阪・梅田で肉×飲み放題5選。シュラスコで肉食べ放題、隠れ家バルで鉄板焼、高級焼肉店まで編集部がおすすめ
画像／シュラスコ&ビアレストランALEGRIAumeda阪急グランドビル29F（アレグリア梅田）
日々がんばっているご褒美に、“肉料理”が主役の飲み会を開催してみては？ 仲のいい友達や同僚とともに、絶品のお肉とお酒を楽しめば、しっかりパワーチャージできそう。
そこで、オズモール編集部が、大阪・梅田エリアのおすすめレストランをご紹介。高層階でジューシーなシュラスコを好きなだけ頬張る、会員制の高級焼肉店で特別なひとときを過ごすのもおすすめ。どのお店も魅力的で、最高な“肉飲み”がかなうはず！
【焼肉・しゃぶしゃぶ たちばな】シャンパンパネル輝く空間で、国産牛の焼肉を味わう
洗練された空間で、お肉とお酒をゆったりと楽しむ…、そんな夜も素敵。そこでおすすめしたいのが、大阪駅や梅田駅からほど近く、ヒルトンプラザイーストに店を構える「焼肉・しゃぶしゃぶ たちばな ヒルトンプラザイースト店」。店内はシャンパンパネルがきらめき、特別なディナータイムを過ごせるはず。無煙ロースター完備で、においを気にせず過ごせるのも嬉しい。
「たちばなコース」は、質も量も充実したコスパのいいプラン。国産牛のロース・カルビ・ハラミの焼肉をはじめ、秘伝の味噌に漬け込んだ壺漬ホルモン、カリッと仕上げた海鮮チヂミ、店内仕込みのキムチとナムルなどが登場。さらに、生食取扱い許可を取得しており、今では珍しいユッケを楽しめるのも魅力。2.5時間の飲み放題付きだから、時間を気にせず飲み会を満喫して。
たちばなコース
店舗名：焼肉・しゃぶしゃぶ たちばな ヒルトンプラザイースト店
住所：大阪府大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイーストB2F
料金：8000円（税・サ込）
メニュー
【前菜2種盛り】牛肉のしぐれ煮、和牛ユッケ
【サイドメニュー】キムチ3種盛り、ナムル5種盛り、海鮮チヂミ
【焼肉】上塩タンと上塩ホホ肉、タレ焼き 国産牛（ロース・カルビ・ハラミ）、焼き野菜盛り
【巻き野菜】巻野菜と自家製肉味噌
【ホルモン】壺漬ホルモン4種
【〆のご飯もの】冷麺または温麺（または白ごはん大）
【本日のデザート】
飲み放題ドリンクメニュー
瓶ビール（アサヒスーパードライ）、ハイボール（ブラックニッカ）、麦焼酎（一番札）、芋焼酎（黒霧島）、梅酒、日本酒、サワー（レモン、カシス、青りんご、ライム、ライチ、梅）、ソフトドリンク
【楽食倶楽部 裏小路牛肉店】カイノミステーキも。シックな大人空間で肉料理に舌鼓
落ち着いた雰囲気の中で飲み会を楽しむのなら、ヒルトンプラザイーストに位置する「楽食倶楽部 裏小路牛肉店」へ。店内へ足を踏み入れると、隠れ家のような空間が広がる。シックな趣が居心地よく、ゆったりくつろぐことができそう。
2時間飲み放題付きのコースは、黒毛和牛のしぐれ煮を盛り付けた「裏小路牛肉店のサラダ」をはじめ、「牛肉専門店のソーセージ2種盛りとフライドポテト」「シェフのお任せパスタ」など、肉料理を中心に、ボリュームたっぷりのラインナップに。メインディッシュでは、絶妙な焼き加減で仕上げた「牛カイノミステーキ」が登場。ジューシーな旨みいっぱいのお肉を頬張って。おいしい肉料理とお酒で、自然と会話も盛り上がるはず。
2時間飲み放題コース
店舗名：楽食倶楽部 裏小路牛肉店
住所：大阪府大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイーストB2
料金：6000円（税・サ込）
メニュー
・裏小路牛肉店のサラダ【黒毛和牛のしぐれ煮サラダ】
・前菜【スモークサーモンとピクルス】
・お肉を使った一品【牛肉専門店のソーセージ2種盛りとフライドポテト】
・メインディッシュ【牛カイノミステーキ】※ステーキは食べやすいようにカット
・本日のパスタ【シェフのお任せパスタ】
・本日のデザート【プチケーキなど】
※宴会向けの大皿盛り
飲み放題メニュー
生ビール（マスターズドリーム、瓶ビール（アサヒ）、赤・白ワイン、ウイスキー、焼酎（芋・麦）、梅酒、カクテル（ジン・ウォッカ・ラム・テキーラ・カシス・カンパリ・ピーチ・ライチ）、サワー（プレーン・レモン・ライム・グレープフルーツ・トマトサワー・しょっぱい梅・あんず・マンゴー）、ソフトドリンク
【シュラスコ＆ビアレストラン ALEGRIA umeda】豪快なシュラスコを思う存分楽しもう
ガツンとボリューミーなお肉を頬張りたい！ そんな飲み会にもってこいなのが、阪急グランドビル29階に位置する「シュラスコ&ビアレストラン ALEGRIA umeda」。梅田駅から徒歩3分の好立地で、高層階ならではの絶景を満喫できるのが魅力。
そんな開放的な空間で楽しめるのが、本格シュラスコの食べ放題。牛肉の希少部位でシュラスコを代表する部位イチボ「ピッカーニャ」や、牛肩ロース「コステラ・デ・ボイ」、特製ソースに付け込んだポークスペアリブ「コステラ・デ・ポルコ」など、20種類の肉料理や焼き野菜などがお出まし。焼きたての塊肉を目の前でカットしてくれるライブ感にも圧倒されそう。ビールやカクテル、ハイボールをおともに、豪快でジューシーな肉料理に満たされて。
20種類のシュラスコ食べ放題＋サイドメニュー 2時間飲み放題
店舗名：シュラスコ＆ビアレストラン ALEGRIA umeda 阪急グランドビル29F（アレグリア 梅田）
住所：大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル29F
料金：7500円（税・サ込）
メニュー
【20種類のシュラスコ食べ放題】
ピッカーニャ（イチボ）、ペイシ・ブランコ、ガーリックパン、コステラ・デ・ボイ（牛肩ロース）、アルカトラ（ランプ）、ガーリックステーキ、リングイッサ（ブラジリアンソーセージ）、ブロッコリー、フランゴ（鶏もも肉）、ハーブチキン（鶏もも肉）、コラソン（牛ハツ）、オンブロ・デ・ポルコ（豚肩）、コステラ・デ・ポルコ（ポークスペアリブ）、焼きナス、焼きズッキーニ、ベイクドポテト、オニオン、アバカシ（焼きパイン）、ケージョ（焼きチーズ）、マッシュルーム、ポンデケージョ
【サイドメニュー】
ALEGRIAサラダ、特製煮込みカレー
飲み放題メニュー
ザ・プレミアム・モルツ“香るエール、サントリー生ビール、ザ・プレミアム・モルツ〈黒〉、カールスバーグ、サントリーハイボール、ジャパニーズジン“翠”ソーダ、レモンサワー、ジントニック、ジンリッキー、ジンバック、オレンジブロッサム、モスコミュール、ウォッカトニック、スクリュードライバー、キューバリバー、ラムバック、ラムトニック、テコニック、テキーラサンライズ、テキーラコーク、カクテル各種、プレミアムカクテル各種、焼酎（チューハイ、ウーロンハイ、緑茶ハイ）、ソフトドリンク
【鉄板焼とワイン COCOLO 福島店】古民家風の空間で、ワインと鉄板焼きのペアリングを
福島駅より徒歩1分、路地裏に佇む「鉄板焼とワイン COCOLO 福島店」。自家農園で採れた野菜やブランド肉など、こだわりの素材を使った鉄板焼と創作料理を提供しており、ワインとともにおいしい食事を楽しめそう。古民家のような雰囲気の空間も魅力的で、仲間や同僚、恋人と過ごすのに最適。
おすすめのプランは、赤・白ワインとスパークリングワインの飲み放題も付いた「COCOLOコース」。フルーツトマトを使った「先付」にはじまり、種類豊富で彩り豊かな「前菜 盛り合わせ」、旨みあふれる「魚介と茸のホイル包み焼き」へと続く。黒毛和牛ともち豚の鉄板焼、ハート型のお好み焼き「COCOLO焼き」もいただけ、満足度の高い7皿に。ホッと落ち着ける隠れ家バルで、至福の肉ディナータイムを。
COCOLOコース
店舗名：鉄板焼とワイン COCOLO 福島店
住所：大阪府大阪市福島区福島5-8-16
料金：6000円（税・サ込）
メニュー
【先付】フルーツトマト イクラ 有機豆腐 スポイド牡蠣醤油
【前菜】前菜 盛り合わせ（本日の鮮魚のカルパッチョ、季節の彩り野菜のピクルス、カラスミ大根、うずら卵の赤ワイン煮、スペイン産生ハム、カカオ二ブのポテトサラダ）
【鉄板焼き お野菜】鉄板 焼き野菜盛り合わせ
【鉄板焼 お魚】魚介と茸のホイル包み焼き
【鉄板焼 お肉】熊本産 黒毛和牛、鹿児島 和豚もち豚
【鉄板焼き 粉もん】名物 COCOLO焼き
【甘味】バニラアイスクリーム 旬果と
飲み放題メニュー
スパークリングワイン、赤・白ワイン、ワインカクテル（ミモザ、ホワイトミモザ、キールロワイヤル、キティ、スプリッツァ、オペレーター、カリモーチョ）、生ビール（サントリー プレミアムモルツ）、ウイスキー（ジムビーム）、梅酒、レモンサワー、カクテル（翠ジン、カシス、ピーチ）、焼酎（芋・麦）、ソフトドリンク
【牛ヒレ焼肉の名紋 神刃】会員制のラグジュアリーな焼肉店で、特別なディナータイム
リッチなディナータイムをかなえるなら、北新地の会員制高級焼肉店「牛ヒレ焼肉の名紋 神刃」をセレクトしてみては。予約後に場所を教えてもらえるという、秘密めいたスタイルも特別感をプラスしてくれる。扉を開くと、料亭を想起させる石畳のアプローチが続き、座席はすべて完全個室という贅沢さ。
こちらのコースは、黒毛和牛をとことん堪能できるラインナップ。前菜で「黒毛和牛ローストタン」をいただいたら、お待ちかねの焼肉のスタート。「本日の特上黒毛和牛」と「黒毛和牛 A5ランクのブランド牛・彩りフィレ」を味わって。秘伝つけだれや、特製もみだれで味わう焼肉は格別なはず。シメには、「黒毛和牛 特上ハラミ」が登場し、最高のディナータイムを過ごせそう。ビールやハイボールなどの飲み放題も付いているから、好みのお酒を片手に極上肉に舌鼓を。
焼肉コース＋2時間飲み放題
店舗名：牛ヒレ焼肉の名紋 神刃
住所：大阪府大阪市北区堂島1-2-7 パーマリィ・イン堂島1F
料金：23000円（税・サ込）
メニュー
【前菜】黒毛和牛ローストタン
【焼肉】本日の特上黒毛和牛
【焼肉】黒毛和牛 A5ランクのブランド牛・彩りフィレ
（産地、ブランドは当日の仕入れ状況によります）
【〆】高知県産ブランド米の銀シャリ
【お漬け物】季節のお野菜のキムチ盛り合わせ
【〆のお肉】黒毛和牛 特上ハラミ
【甘味】デザート
飲み放題メニュー
ビール（キリンー番搾り）、ハイボール、カクテル（カシス、ピーチ、ライチ、ブラム、マンゴー、氷結レモン）、あらごし梅酒、あらごし桃酒、あらごし蜜村酒、焼酎（二階堂 吉四六、黒霧島）、日本酒（酒脱 乱）、ソフトドリンク
