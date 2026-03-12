「限界だから言わせて」アイドル、盗難被害を告白。「お前に言ってんだよ」「まじでキモイからやめろ」
アイドルグループ・VVSiSの遊乃ヲユタさんは3月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。ポストを見ていると思われる人物へ忠告をしています。
【投稿】遊乃ヲユタの厳しい忠告とは？
「このツイート見てたらわかるよねお前に言ってんだよ、これからの人生ではまたしないように生きてね」と、遊乃さんのファン、あるいは知っている人物に向けてポストしたようです。
コメントでは、「アイドルが傷つくとか以前に犯罪だよ」「やってる本人は絶対に自分のことだと思ってない罠」「多分撮ってるやつは俺は上手くやってると思ってこれ見ても何とも思わなさそう」「普通に犯罪ですし、アイドルを悲しませるそいつは許さん」「まじでこれ。『アイドルだから』って理由で盗撮が許される世界なんて1ミリも存在しないから」など、同調する声が多く上がりました。
「アイドルが傷つくとか以前に犯罪だよ」「あのさあ、限界だから言わせて」と切り出した遊乃さん。「アイドルだからって盗撮していいとかないし普通に犯罪だから、まじでキモイからやめろこっちはすぐ気づくしバレてるよ」と、盗撮被害に遭ったことを明かしました。
