「たらこ」CMソングの元子役・志村玲那、第1子出産を報告「不思議なきもちです」【報告全文】
俳優の志村玲那が12日、自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。
【写真】カワイイ…指輪をする赤ちゃんの様子も公開
志村は「私事ではございますが先日第一子を無事に出産いたしました。母子共に健康です」と報告。「初めての出産を通し、また成長したように感じます。尊い小さな命をこれから守っていけるように精一杯生きていきますっ！！」と伝えた。
続けて「約10ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が現在は腕の中に志村いるのが不思議なきもちです」と心境を告白。「これからも、玲那らしくそして素敵な家庭を築いていきますので今後も温かく見守ってください」と結んだ。
志村は1994年年12月28日生まれ、東京都出身。『あっぱれさんま大先生』(2002〜03年)やCM出演を経て、音楽ユニット・キグルミとして「たらこ・たらこ・たらこ」でCDデビュー（06年）。06年に「第48回日本レコード大賞」特別賞を受賞した。その後の08年に舞台『MIDSUMMER CAROL〜ガマ王子vsザリガニ魔人〜』、ドラマ『正義の味方』（日テレ系）で俳優業を本格始動。『民王』（テレビ朝日系）や『ホテルコンシェルジュ』（TBS系）などに出演した。
プライベートでは、昨年5月に一般男性との結婚、10月に第1子妊娠を報告していた。
■報告全文
私事ではございますが
先日第一子を無事に出産いたしました
母子共に健康です
初めての出産を通し、また成長したように感じます
尊い小さな命をこれから守っていけるように
精一杯生きていきますっ！！
約10ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が
現在は腕の中に志村いるのが不思議なきもちです。
これからも、
玲那らしくそして素敵な家庭を築いていきますので
今後も温かく見守ってください
【写真】カワイイ…指輪をする赤ちゃんの様子も公開
志村は「私事ではございますが先日第一子を無事に出産いたしました。母子共に健康です」と報告。「初めての出産を通し、また成長したように感じます。尊い小さな命をこれから守っていけるように精一杯生きていきますっ！！」と伝えた。
続けて「約10ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が現在は腕の中に志村いるのが不思議なきもちです」と心境を告白。「これからも、玲那らしくそして素敵な家庭を築いていきますので今後も温かく見守ってください」と結んだ。
プライベートでは、昨年5月に一般男性との結婚、10月に第1子妊娠を報告していた。
■報告全文
私事ではございますが
先日第一子を無事に出産いたしました
母子共に健康です
初めての出産を通し、また成長したように感じます
尊い小さな命をこれから守っていけるように
精一杯生きていきますっ！！
約10ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が
現在は腕の中に志村いるのが不思議なきもちです。
これからも、
玲那らしくそして素敵な家庭を築いていきますので
今後も温かく見守ってください