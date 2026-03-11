2024年4月14日の記事を編集して再掲載しています。

突っ張り棒で設置がカンタン！

窓ガラスとカーテンレールの隙間のせいで、光が漏れて眩しかったり、冬だと冷気が降りてきて寒いってことありますよね。

100円でも買える突っ張り棒

隙間をふさぐのに良いアイテムはそう多くはない中、コメリの「アテーナライフ つっぱり式ハニカムシェード」は安くて機能的。

壁に穴を開けることなく、100円ショップでも買える突っ張り棒でスグに設置可能です。

ハニカムシェードで冷暖房効果アップ

よくあるブラインドカーテンだと薄い板が並んでいて隙間がありますが、こちらは正六角形を隙間なく並べたUVカットのハニカム構造。

中にある空気層が窓からの熱や冷気を遮断するので、冷暖房の省エネにも繋がります。

Image: KOMERI.COM

サイズは幅24×丈110cmが1,280円、幅35×丈110cmが1,480円、幅58×丈110cmが2,480円で、幅75×丈110cmだと2,780円とどれも手が届くお値段です。

その他の選択肢は？

ニトリからも突っ張り式のカーテンレールが出ていますが、少し値が張るのと別途カーテンが必要なので、結果としてコメリの方が安上がりです。多少光が透けるのはさて置き、ですけどね。

窓とカーテンの隙間、なくなります。冷気も朝日もシャットアウト

Source: KOMERI.COM