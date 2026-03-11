HYBE JAPANが、2026年の年間プロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」を発表した。

同社のVRコンサート事業は2024年に開始。HYBE MUSIC GROUPに所属するアーティストのコンサートをVRで体験できるもので、映画館の座席でVRヘッドセットを着用し、VR専用に特殊撮影されたアーティストのパフォーマンスを鑑賞する形式をとっている。

制作パートナーにはVR企画・制作を手がけるAMAZE社を迎え、12Kの高精細映像と最大7.1chの立体音響、AI超解像（AI Super Resolution）などの技術が用いられている。

2024年にはTOMORROW X TOGETHERによるVRコンサート「HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」を日本国内5都市の映画館で展開し、来場者アンケートでは顧客満足度99%以上を記録する。2025年にはENHYPENのVRコンサートをラインナップに加え、上映エリアも拡大した。

事業開始から3年目となる2026年は、上映ラインナップを大幅に拡充し、年間を通じて過去最多のアーティストが登場する予定だ。2026年後半には地方都市を含む上映拠点のさらなる拡大も計画されている。プロジェクト第一弾となる国内上映アーティストの詳細は近日中に発表予定とのこと。

（文＝リアルサウンドテック編集部）