めるる、透明感あふれる『FLASH』表紙＆グラビアを披露！主演映画公開直前インタビューも【生見愛瑠】

生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売

生見愛瑠『FLASH』で柔らかな表情を見せた

モデルや俳優として躍進し、映画『君が最後に遺した歌』でヒロインを務める生見愛瑠が、3月10日発売の『FLASH』表紙と巻頭グラビアを飾った。

誌面では、春の柔らかな日差しを感じさせるグラビアを10ページにわたり展開。インタビューでは、3月20日に公開を控える主演映画への向き合い方を語っている。

【プロフィール】

生見愛瑠（ぬくみ・める）

24歳 2002年3月6日生まれ 愛知県出身

ファッション誌『CanCam』専属モデルを務め、バラエティ番組での愛されキャラも人気。2021年に俳優デビューを果たし、以降多くの作品に出演、映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開予定）ではヒロインを演じている。

そのほか最新情報は、公式Instagram(@meru_nukumi)にて

【クレジット】

生見愛瑠(C)光文社/週刊FLASH 写真◎東 京祐