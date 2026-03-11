”幻の作品”草主演ドラマ『フードファイト』が解禁！『新しい地図』サイトに「木村拓哉 」の名も…

名作の封印がとかれる

『SMAP』の元メンバー・草磲剛（51）主演のドラマ『フードファイト』（日本テレビ系、’00年〜’01年放送）シリーズが、3月6日より動画配信サービス・Huluで先行配信されることが明らかになった。多くの視聴者に愛されながらも、諸事情で″幻の作品″となっていただけに、ネットユーザーからは歓喜の声が相次いでいる。

同作は、草磲演じる主人公・井原満が″フードファイター″として死闘を繰り広げる姿を描いた異色ドラマ。食品会社の清掃員である傍ら、自身がお世話になった孤児院に寄付するため、大食い賭博ゲーム「フードファイト」に参加して資金を稼いでいくという物語だ。

深田恭子（43）、宮沢りえ（52）、筧利夫（63）、佐野史郎（71）らがレギュラー出演したほか、劇中の大食いバトルでは豪華なゲストも登場。脚本家・野島伸司氏（63）が企画を務め、「俺の胃袋は宇宙だ！」の決め台詞なども話題に。’00年の連続ドラマ放送後にスペシャルドラマが2本制作されるほど、支持を集めた。

「野島氏が作詞を手掛けたSMAPの『らいおんハート』が主題歌に起用されており、同曲はミリオンセラーを記録するほど大ヒットを遂げました。『フードファイト』の人気が高かったからこそ、楽曲の魅力が広まるきっかけになったのでしょう。しかし、’02年にパンの早食い競争によって中学生が死亡した事故などが影響し、ドラマは″封印状態″となってしまいました。これまでにVHS・DVD＆Blu-ray化はおろか、ネット配信なども行われておらず、『幻の名作』と言われていたんです」（芸能ライター）

このようにファンが多い作品だったにもかかわらず、なかなか映像を見ることができなくなっていた『フードファイト』。ところが、’24年9月に草磲、稲垣吾郎（52）、香取慎吾（49）による『新しい地図』が日テレ系の音楽番組『with MUSIC』にゲスト出演した際にドラマの映像が流れ、SMAPファンの間で驚きの声が上がったことも。

そんな中、ここへ来て連ドラの『フードファイト』（全11話）とスペシャル版の『フードファイト 香港死闘篇』『フードファイト 深夜特急死闘篇』の一挙配信が決定。SMAPファンのみならず、『フードファイト』を知るネットユーザーが「Huluに加入せねば！」と盛り上がっている状況だ。

ファンは大歓喜！

「『Huluカスタマーサポート』名義のX（旧ツイッター）アカウントは、過去に『フードファイト』の配信を希望する内容を投稿していたアカウントに対して、『Huluでは以前リクエストをいただいた「フードファイト」シリーズの配信を開始しました。Happy Watching!』と、リプライを送っています。こうしたユーザーの要望の声もあり、今回の解禁が実現したのかもしれませんね」（前出・同）

主演の草磲は配信開始を受けて、「今、改めてこの作品が配信されることをとても嬉しく思っています！」「時が経っても色褪せない魅力が詰まったドラマです。全部が注目ポイントです！是非とも楽しみにご覧ください！」などと、コメントを寄せている。

なお、主人公・満が飼っている九官鳥の「九太郎」の声は元SMAP・木村拓哉（53）が務めており、配信のニュースを伝える「新しい地図」の公式サイト内には出演者欄に「木村拓哉（声の出演） 」といった記載がある。’16年のグループ解散後、草磲らと木村は別々の道を歩んでいるだけあって、ファンは、

〈『新しい地図』のサイトに『木村拓哉』の名前が載るとは……〉

〈『新しい地図』のサイトに、さらっと『木村拓哉さん』とか『主題歌はSMAP』とか書かれているのが感慨深い〉

〈『フードファイト』の配信はめちゃうれしいお知らせだし、『新しい地図』のHPに木村くんの名前があって泣く〉

と、感激していたのだった。

「ちなみに、草磲の映像作品に関しては、Netflixの『新幹線大爆破』も再び注目を集めているようです。配信開始は’25年4月でしたが、このところ野球の『WORLD BASEBALL CLASSIC 2026』（3月5日開幕）の独占配信に合わせて、Netflixに加入する人が増えているとか。これに伴い、草磲主演作『新幹線大爆破』を視聴したという新規ユーザーのポストが複数上がっていました。俳優・草磲剛の演技はさまざまな世代に刺さっているのでしょう」（前出・同）

Huluでの配信をきっかけに、SNSでは『フードファイト』の続編を望む声も出ている。今後の展開に期待したい。