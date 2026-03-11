「10年前のデニム」穿いてる40・50代へ！【GU】で見つけた♡「今っぽジーンズ」

長年同じジーンズを穿き続けている大人女性は、トレンド感のあるシルエットに注目してみて。ゆったりとしたフレアシルエットなら、こなれ見えを期待できます。今回は【GU（ジーユー）】から、2,000円台とお手頃価格のジーンズをご紹介。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

一点投入でサマ見えが狙えるフレアシルエット

【GU】「バギーフレアジーンズ」\2,990（税込）

1枚でサマ見えが狙える、ボリューミーなシルエットとフレアな裾が特徴のジーンズ。ヴィンテージライクな加工が施されており、2,000円台とは思えないクオリティの高さ。ウエストまわりはコンパクトなので、タックインスタイルもきれいに決まりそう。カジュアルなTシャツから女性らしいブラウスまで、幅広いトップスとのスタイリングを楽しんで。

フリルトップスと合わせて上品に

レッグラインを拾いにくいゆとりのあるシルエットで、気になる下半身のカバーが叶いそう。襟と袖口にフリルをあしらったブラウスを投入すれば、女性らしい今っぽコーデに。ショート丈のカーディガンでメリハリをつければ、好バランスにまとまります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M