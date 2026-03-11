タイBLリメイクドラマ、夜のラブシーンから朝シャンキス「色気マックス」「尺たっぷりでありがたい」の声【The Boy Next World】
【モデルプレス＝2026/03/11】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（毎週日曜FODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）の配信限定スペシャルエピソード第2話が、3月1日に配信された。ラブシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
情報：FOD
【Not Sponsored 記事】
【写真】タイBLリメイクドラマ、開始5分で強引キスからのベッドシーン
◆南雲奨馬＆濱屋拓斗W主演「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」
本作はタイBLドラマ「The Boy Next World」の日本リメイク版。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・四葉楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・鴻上沙羅（南雲）が突然現れることから動き出す。沙羅は自分が並行世界から来た存在であり、「自分たちは恋人同士だ」と告げるが、楓は戸惑いながらも次第に惹かれていく。2人はそれぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、愛の行方を選んでいく。スペシャルエピソードでは、本編とは別の並行世界の物語が描かれた。
◆「ボネクワ」立場逆転の並行世界
本編では沙羅が楓を追い続けていたが、この並行世界では立場が完全に逆転。高校時代から沙羅に片想いをしている楓は、眼鏡姿で陰から見守っていた。接点のない2人を後押しするのは、この世界線ではすでに交際中の飯村大河（中山脩吾）と叶野仁（植村颯太）。彼らの計らいでキャンプに参加した楓は、同じテントで眠る沙羅との距離の近さに耐えきれず、外へ。そこで大河と仁のキス現場を目撃し動揺するが、テントに戻ると、沙羅から「俺が好きか？」と究極の問いを投げかけられる。意を決して想いを伝えた楓に、沙羅は「もっとわからせて」と返し、2人は熱い口づけを交わした。
◆「ボネクワ」夜のラブシーンから朝シャンキス
楓が目を覚ますと、そこは本編と同じ現実世界。隣にいた沙羅が、様子の違う楓に気づき声をかけると、楓は夢の感触を確かめるように何度も沙羅にキスをする。並行世界の夢を見ていたことを明かした楓が、「楓が楓の身体に入ってたとしたら？それで激しくキスされたと言ったら？」と茶目っ気たっぷりに煽ると、沙羅のスイッチがオンに。沙羅は楓をベッドへ誘い、一つひとつ丁寧に服を脱がしていく。何度も唇を重ね、互いの熱を確かめ合うように身体を重ねた。
翌朝、おでこをくっつけながら「おはよう」と囁き合う、多幸感に満ちた目覚め。沙羅が楓の鼻に優しくキスを落とすなど、甘い空気は止まらない。さらに、沙羅がシャワーを浴びていると、楓が後ろから忍び寄りバックハグ。振り向いた沙羅と再びハグを交わし、溢れる想いを封じ込めるようにキスをした。
◆「ボネクワ」ラブシーンからの朝シャンキスに反響
この一連の情熱的なシーンに、SNSでは「色気マックス」「直視できない」「心臓もたない」「キュンキュンした」「美しすぎる」「朝シャンキスは反則」「多幸感の過剰摂取」「尺たっぷりでありがたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：FOD
【Not Sponsored 記事】