日本人初のNFL入りを目指す米ハワイ大の松澤寛政（27）が、12日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・53）にVTR出演し、NFLへの思いを語った。米4大スポーツで唯一、日本人がプレーしたことがないのが、アメリカンフットボールのプロリーグ・NFL。強固な肉体と、多彩なプレーを着実にこなす頭脳が求められる究極のスポーツで、これまでチームと契約に至った日本人はいなかった。そんな中、松澤が日本人第1号となるかが注目
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