連続ビッグセーブに安定のハイボール処理で堅守支えた町田GK谷晃生「どんどん出ていこうと」
[3.10 ACLE決勝T1回戦 町田 1-0 江原FC Gスタ]
試合の行方を大きく左右した連続シュートストップに、相手のセットプレーを無効化するハイボール処理--。1-0のまま耐える時間が続いたFC町田ゼルビアの中で、「とりあえずゼロに抑えることだけ」という使命をまっとうしたGK谷晃生の存在感は絶大だった。
最大のピンチは後半4分に訪れた。後半立ち上がりから右サイドの守備に甘さが生じていたなか、FWアブダラ・ハライハルの決定的なシュートはDF中山雄太がなんとか足を出してブロックしたが、こぼれ球からFWキム・テウォンがフリーでシュート。だが、これを谷が正面で防ぐと、続く決定機も谷が体勢を崩すことなく身体に当て、ゴールを割らせなかった。
「難しいリアクションではあったけど、しっかりと良いポジションに入って、反応というよりは当てに行った感じ」。ボールの軌道を読んで反応するのは難しいほどの間合いに入られていたなか、どっしりと危険なシュートコースを消すポジショニングと、ボールの勢いにも気圧されない強さが光ったワンシーンだった。
その後は町田の守備が徐々に安定感を取り戻したことで、相手がクロスボールやセットプレーからの攻勢を強めてきたが、谷は抜群の読みを活かしてハイボールをことごとくキャッチ。蹴り出すまでにゆっくりと時間を使う駆け引きも含め、うまく相手の攻撃の勢いを削いでいた。
「セットプレーが増えてきて、相手も高い選手がいる中で相手もストロングだったと思うけど、自分のストロングでもあるので、そこはどんどん出ていこうと思っていた」(谷)
近年はセットプレーの際にGKのカバー範囲を狭くするため、相手選手が周辺を固める布陣を敷く戦術が流行しているが、この日の谷はうまくファウルも誘いながら対処していた。
「キーパーチャージという言葉が昔はあったけど、最近はなくなって、キーパーに対してシビアに来る、タイトに来る戦術になっている。でもポジショニングで駆け引きしたりというのは心がけてはいけるけど、そんなに意識はしていない」。試合の重要局面で常に冷静さを貫いた守護神が、見事なクリーンシートでアジア8強の快挙に導いた。
(取材・文 竹内達也)
