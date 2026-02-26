この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が、「【新作】ディズニーランドのヴァネロペのおすすめメニュー特集」と題した動画を公開した。動画では、東京ディズニーランドで始まったスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第2弾「ヴァネロペのスイーツ・ポップ・ワールド」で提供される、新作のフードやドリンクを特集している。



動画は、イベント初日の東京ディズニーランドの様子から始まる。ワールドバザールの入口は、映画『シュガー・ラッシュ』のキャラクター「ヴァネロペ」をテーマにしたポップでカラフルなデコレーションが施されている。中央の十字路には、ヴァネロペやラルフ、そしてチョコチップクッキーやドーナツといった巨大なスイーツのオブジェが設置されており、記念撮影のスポットとして賑わいを見せている。



最初に紹介されたのは、アイスクリームコーンで販売されている「パルパルーザ・パルフェ」。このパルフェは、ベース2種、ソース3種、トッピング2種からそれぞれ1つずつ選び、全12通りの組み合わせを自由に楽しめるのが特徴だ。動画では「ピーチ＆ベリーゼリー」「チョコレートシロップ」「カラフルポップシュガー」の組み合わせを実食し、「トッピングでカリカリ食感が加わっておいしさ倍増」とレポートした。



続いて、ザ・ガゼーボで販売されている「牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）」を実食。アイスクリームのような見た目だが、中身は牛カルビとマッシュポテトという、しょっぱい系のメニューだ。牛カルビは「大変柔らかく甘いお味」で、酸味のあるマヨネーズとの相性も抜群だという。



その他、トルバドールタバンで販売される「ピーチスムージー＆ライムゼリー」は「ヨーグルトみたいな」さっぱりとした味わい。スウィートハート・カフェでは「クロワッサンサンド（オムレツ＆生ハム）」、プラズマ・レイズ・ダイナーでは「スパークリングドリンク（ピーチ＆グリーンアップルシロップ）」や「ベイクドドーナツ」が登場。それぞれスーベニアプレートやミニスナックケースを付けることも可能だ。



動画の最後には、イベントについて「どれもかわいい見た目のメニューたち。写真も映えて味もおいしく、大変おすすめ」と総括。ヴァネロペの世界観を表現した、ポップでスイートなメニューの数々を紹介した。