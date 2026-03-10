【ローソン】3月10日発売の注目商品5選。ICHIBIKOコラボスイーツにさくら風味のお菓子が登場！
ローソンの2026年3月10日発売の新商品から、編集部の注目商品を紹介します。
今週は「ICHIBIKOコラボスイーツ」「さくら風味のお菓子」など、話題になりそうな商品ばかりです。
ぜひチェックしてほしい5商品をピックアップしました。
見た目もキュートないちごスイーツが登場
・Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー（265円）
ローソンは、3月10日からいちごカフェ＆スイーツ専門店「ICHIBIKO」とのコラボ商品を、３週連続で発売します。
そのひとつ「いちごのクッキーシュー」は、ざくざくとしたクッキーシューに、ホイップクリームと甘酸っぱいいちごのソースが詰まっています。
沖縄県の店舗では販売がありません。
・Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのロールケーキ（286円）
こちらも「ICHIBIKO」とのコラボスイーツ。人気のロールケーキを甘酸っぱいいちごフレーバーにアレンジした一品です。
沖縄県の店舗では297円で販売されます。
3月10日発売のコラボ商品は、ほかに「ショコラドーム いちご」（322円、10日夕方ごろ発売）、「苺＆ホイップサンド〜苺果肉入りホイップクリーム使用〜」（497円）があります。
・さくらラテ大福 7個入り（238円）
さくら風味のお餅でマシュマロとさくらラテクリームを包んだひとくちサイズの大福。見た目も味わいも春らしいスイーツです。
ナチュラルローソンでは販売されない店舗もあります。
編集部員が試食したところ、優しい甘さでふんわり柔らかい食感が印象的でした。個包装なのでシェアしやすいです。
さくら風味のお菓子は、ほかに「さくらラテマシュマロチョコ」（218円）があります。試食したところ、こちらのほうが、甘みとさくらの風味が強かったです。
・はみでるバーガー メンチカツ（225円）
名前の通り、パンからはみでるメンチカツがインパクト大！ がっつりいきたい日におすすめしたい、ボリューム感のある一品です。
沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは販売がありません。
・1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン＆ナタデココ（188円）
レモンのすっきりした味わいを楽しみながら、1本で鉄4.3mgを摂取できます。さっぱりしたレモンの酸味と、ナタデココのコリコリ食感がクセになりそう。ヨーグルトのまろやかさもありつつ、後味はスッキリとしているそう。
春のランチやティータイムが盛り上がりそうな新作が目白押し。
気になる人はチェックしてみて。
価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより
東京バーゲンマニア編集部