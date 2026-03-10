【ローソン】3月10日発売の注目商品5選。ICHIBIKOコラボスイーツにさくら風味のお菓子が登場！

ローソンの2026年3月10日発売の新商品から、編集部の注目商品を紹介します。

今週は「ICHIBIKOコラボスイーツ」「さくら風味のお菓子」など、話題になりそうな商品ばかりです。

ぜひチェックしてほしい5商品をピックアップしました。

見た目もキュートないちごスイーツが登場

・Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー（265円）

ローソンは、3月10日からいちごカフェ＆スイーツ専門店「ICHIBIKO」とのコラボ商品を、３週連続で発売します。

そのひとつ「いちごのクッキーシュー」は、ざくざくとしたクッキーシューに、ホイップクリームと甘酸っぱいいちごのソースが詰まっています。

沖縄県の店舗では販売がありません。

・Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのロールケーキ（286円）

こちらも「ICHIBIKO」とのコラボスイーツ。人気のロールケーキを甘酸っぱいいちごフレーバーにアレンジした一品です。

沖縄県の店舗では297円で販売されます。

3月10日発売のコラボ商品は、ほかに「ショコラドーム いちご」（322円、10日夕方ごろ発売）、「苺＆ホイップサンド〜苺果肉入りホイップクリーム使用〜」（497円）があります。

・さくらラテ大福 7個入り（238円）

さくら風味のお餅でマシュマロとさくらラテクリームを包んだひとくちサイズの大福。見た目も味わいも春らしいスイーツです。

ナチュラルローソンでは販売されない店舗もあります。

編集部員が試食したところ、優しい甘さでふんわり柔らかい食感が印象的でした。個包装なのでシェアしやすいです。

さくら風味のお菓子は、ほかに「さくらラテマシュマロチョコ」（218円）があります。試食したところ、こちらのほうが、甘みとさくらの風味が強かったです。

・はみでるバーガー メンチカツ（225円）

名前の通り、パンからはみでるメンチカツがインパクト大！ がっつりいきたい日におすすめしたい、ボリューム感のある一品です。

沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは販売がありません。

・1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン＆ナタデココ（188円）

レモンのすっきりした味わいを楽しみながら、1本で鉄4.3mgを摂取できます。さっぱりしたレモンの酸味と、ナタデココのコリコリ食感がクセになりそう。ヨーグルトのまろやかさもありつつ、後味はスッキリとしているそう。

春のランチやティータイムが盛り上がりそうな新作が目白押し。

気になる人はチェックしてみて。

価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより

東京バーゲンマニア編集部