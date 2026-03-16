この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が「【家買いました】激安ボロ古民家を内見して、ガチで購入しました。」を公開した。北九州エリアでクセの強い激安物件を次々と巡り、建物の持つポテンシャルを見極めながら、最終的に1軒の家をガチで購入するまでの過程を紹介している。

ゴリラ氏は「とにかく家を探す」と宣言し、複数の候補地を回るツアーを開始する。1軒目では残置物が山積みの元修理工場（200万円）を訪れ、「雰囲気は素晴らしい」と評価しつつも、下水が通っていない点を懸念材料に挙げた。その後も、中に入れない元美容室（540万円）や、用水路の上にせり出した実質リバービューの家（100万円）など、個性豊かな「珍物件」を次々と探検していく。

中盤に訪れた4軒目は、広い庭が付いた80万円の物件。室内には装飾用の暖炉や巨大な木彫りの机が残されており、ゴリラ氏は「クセ強すぎるな」と驚きを隠せない。しかし、床の沈みや深刻な雨漏り跡を発見し、「住もうと思えば住めるが、長期間維持するにはガタが来ている」と、冷静な判断を下す。続く5軒目ではカラオケ設備が残る家を内見するなど、バリエーション豊かな候補をテンポ良く吟味した。

終盤に差し掛かり、南小倉駅から徒歩5分という好立地にそびえ立つ、高床式倉庫のような7軒目の古民家を発見する。外観を見た瞬間に「これはどストライクだ」と心を撃ち抜かれたゴリラ氏は、「買うかこれ…これ運命だろ？」と購入を即決。後日、無事に大量の鍵を受け取ると、想像以上に綺麗な室内に歓喜の声を上げた。

単なる価格だけでなく、立地や建物の放つオーラを直感的に捉える独自の視点は、これから家を探す人にとって大いに参考になるだろう。

関東圏内でお部屋探しをご希望の場合、ゴリラ不動産にご相談ください！ https://gorilla-fudosan.com/

YouTubeの動画内容

00:00

「北九州で家を探す」内見ツアーがスタート
01:13

1軒目：残置物だらけの元修理工場（200万円）
08:38

3軒目：用水路の上にせり出した波乗り物件（100万円）
12:31

4軒目：広い庭と謎の木彫り机がある古民家（80万円）
21:09

7軒目：南小倉駅近の「高床式」古民家を発見し、購入を即決

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