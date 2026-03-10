国を持たない民族、クルド人はどこからやってきて、なぜ日本に移住したのか…埼玉・川口の在留外国人トラブルが示す「不安と限界」

埼玉県川口市と蕨市で起きている、在留外国人、おもにクルド人をめぐる摩擦が注目されている。報道で取り上げられた事例を手がかりに、クルド人とはどのような民族なのか、なぜ昨今、日本に来ているのかを、歴史から整理する。

引き起こされるトラブルが注目を集めている

この移民の問題は、実際に日本でも高まっています。埼玉県南東部の川口市や蕨市に2000～3000人近く居住していると言われるクルド人が、現地の日本人住民とさまざまなトラブルを起こしていると、昨今ニュースで報じられています。

たとえば、2023年7月4日21時頃から翌7月5日1時頃まで、埼玉県内の病院前で100人近くのクルド人が乱闘騒ぎを起こしました。多数のパトカーと機動隊が出動するなど、病院前が騒然となってしまったのです。この騒動で乱闘騒ぎを起こされた病院が稼働できなくなり、しばらくのあいだ救急搬送が必要な患者を受け入れられない事態が発生してしまいました。そして数名が殺人未遂容疑などで逮捕されました。



また、埼玉県一帯には「クルドカー」と呼ばれる、中東系の人々が運転する車があります。クルド人たちは解体業や産廃業に従事していることが多いのですが、その際トラックに過剰な貨物を詰め込み、今にも崩れそうな状態で危険な運転を行っているというのです。



さらには、ビルを解体する際に十分な安全策を講じず、違法な状態で作業をしているようなのです。解体現場の周辺にはブロックの廃材などが道路に飛び出したり、隣接するビルを傷つけたりしている様子が目撃されています。



そして、SNS上ではクルド人が「川口をクルド人の自治区にする」「日本はクルド人の国になるべきだ」と言っているといった書き込みも見られたりします。



このように悪い意味で注目を集めてしまっているクルド人ですが、彼らはどのような民族で、なぜ日本に移ってきたのでしょうか。ここではそのクルド人について、見ていきましょう。

クルド人は現在、国を持たない民族として世界最大の人口を誇っていると言われます。主な居住地域はイラン・イラク・トルコ・シリアの国境地帯で、人口は3000万人以上とされます。自分たちの国を持つことができず、それぞれの国で少数民族として扱われているのが現状です。そして、一部では迫害や差別を受けることもあるとされます。

クルド人はイラン系の民族で、イスラーム教のスンナ派を信仰し、クルド語を話します。かつてほぼ中東全域はオスマン帝国に支配されていましたが、その統治下でクルド人もそれなりに平穏に暮らしていたと考えられます。オスマン帝国はトルコ人を中心とする多民族国家で、それぞれの民族には自治や信仰の自由などが認められていました。



しかしそのオスマン帝国は第一次世界大戦で敗戦国となりました。そして講和条約のセーヴル条約により、イラク・パレスチナ・シリア・アラビア半島を放棄、イスタンブルと隣接地以外のギリシアへの割譲、軍備縮小、治外法権などとともにクルド人自治区の建設が約束されました。しかしこの自治区建設が実現することはありませんでした。このセーヴル条約はあまりに厳しかったため、不満を覚えたトルコ人たちはムスタファ＝ケマル（「トルコの父」の意でアタテュルクとも呼ばれる）を中心にこの条約とさらにこれを締結したオスマン帝国政府に猛反発し、革命を起こしたのです。



ムスタファ＝ケマルは侵入してきたギリシア軍を排除して領土を奪還、そしてオスマン帝国を滅ぼすと、トルコ共和国の建国を宣言しました。そして、セーヴル条約を拒否してローザンヌ条約を締結し、領土回復などを認めさせました。こうした結果、ほぼ現在のトルコの領土を奪還したのです。しかしその一方で、クルド人自治区の建設の約束はなくなりました。



こうした結果、クルド人は、イラン・イラク・トルコ・シリアなどに分断されることとなり、それぞれの国において少数民族となったのです。そしてここから、さらに苦難の歴史をたどることになるのです。

トルコ政府のナショナリズム政策とクルド人の反発

現在日本に居住するクルド人は、そのほとんどがトルコ出身と言われています。では、クルド人はトルコ国内でどのような扱いを受けているのでしょうか。次にトルコにおけるクルド人の歴史を見ていきましょう。



前述したようにトルコ共和国は、オスマン帝国を滅ぼしたムスタファ＝ケマルが建国したトルコ人中心の国です。ムスタファ＝ケマルらは世界大戦敗戦後の混乱の中、なんとかトルコ人の国を再建するべく、トルコ＝ナショナリズムに基づいて改革を進めました。トルコ＝ナショナリズム、つまりトルコ共和国はトルコ人の国として団結し発展することを目指したのです。



オスマン帝国は多民族国家だったため、その名残からトルコ共和国内にも多くの民族が住んでいました。しかし、ムスタファ＝ケマルはトルコ人国家の建設を目指したのです。そのため、たとえばギリシアとの住民交換を行いました。トルコ人はイスラーム教徒である、という点から国内のキリスト教徒をギリシアに引き取ってもらう、かわりにギリシア国内のイスラーム教徒をトルコが引き受ける、ということを行ったのです。これは「合法的なジェノサイド」と批判されることもありますが、これを決行したのです。



それ以外にも、公用語はトルコ語としそれ以外の言語の禁止、地名をトルコ語に変更、さらには焚書なども行いました。こうしてトルコ＝ナショナリズムに基づく国づくりを進めていったのです。そして、こうした改革は大きな成果を残しました。



しかし、これに猛反発したのがトルコに居住していたクルド人でした。クルド人にもトルコ語が強要され、学校や役所など公共の場でクルド語は禁止されるなど、大変な迫害を受けたのです。



1978年、迫害を受けたトルコのクルド人は、イランのクルド人らの一部とともに、クルド人国家の独立を目指してPKK（クルド労働者党）を結成しました。このPKKは、レーニンや毛沢東を讃える勢力で、独立のためにテロ活動を行うなど危険な事件を起こし続けています。つまりこれは極左のテロ組織となっていったのです。



そのためPKKに対してトルコは、軍を動員して徹底的な攻撃を行ったりもしています。そしてこの組織は今でも活動を継続しているため、現在ではトルコ政府だけでなく各国政府によって危険視されています。たとえばアメリカ・イギリス・EUはPKKをテロ組織に指定していますし、日本も国際テロ組織と指定しています。



一方で現在のトルコ政府はクルド人との融和を掲げ、国営放送でクルド語の放送を始めたり、クルド系政党に対してクルド語での政治活動を認めるなどしています。選挙権もありますし、人権も保証されています。クルド人の国会議員もいます。このように融和が進められ、トルコの中で平和に暮らしているクルド人も多く存在するのです。



しかし一方でPKKのような危険な組織に加入し、活動を続けているクルド人がいるのも事実なのです。

