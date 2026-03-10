48歳で貯金5000万円あります。独身・持ち家ローンなしです。セミリタイアしてゆるく働く生活は現実的でしょうか？

生活費から考える「5000万円」の現実的な持続年数

まず重要なのは、現在の生活費がどの程度かという点です。総務省の家計調査報告を見ると、単身世帯の平均消費支出は約月17万とされています。仮に月17万円、年間約204万円の生活費とすると、5000万円を取り崩した場合の理論上の生活可能年数は約24年半です。

ただしこれは単純計算であり、実際には医療費の増加や物価上昇、突発的な出費なども考慮する必要があります。

さらに65歳以降は年金がある程度の収入源になる可能性があるとはいえ、将来の受給額は個人差が大きく、不確実性もあります。そのため、5000万円だけで完全リタイアするのではなく、一定の収入を確保しながら資産を取り崩す形が現実的といえるでしょう。



セミリタイアなら「ゆるく働く収入」が大きな支えになる

完全リタイアではなく、セミリタイアとして働く場合、資金状況は大きく変わります。例えば、アルバイトや業務委託などで月8万～10万円程度の収入があれば、生活費の半分以上をカバーできる可能性があります。

仮に生活費が月17万円で、月10万円の収入があれば、資産から取り崩す金額は月7万円、年間84万円程度です。この場合、5000万円の資金は単純計算で約59年分に相当します。もちろん実際には税金やインフレの影響もありますが、「ゆるく働く」収入があるだけで資金寿命は大きく延びるのです。

また、社会とのつながりを保てる点もセミリタイアのメリットです。収入だけでなく、生活リズムや人間関係の維持にも役立つため、精神的な安定にもつながるでしょう。



セミリタイアを成功させるための3つのポイント

セミリタイアを現実的にするためには、いくつかのポイントを意識することが重要です。まず1つ目は「生活コストのコントロール」です。固定費を見直し、無理なく生活費を抑えられる環境を整えることで、資金の持続力は大きく変わります。

2つ目は「資産運用の活用」です。すべてを預貯金で保有するのではなく、分散投資を取り入れることで、インフレ対策や資産寿命の延長が期待できます。ただし、リスクを取りすぎないバランスが重要です。

3つ目は「働き方の選択肢を持つこと」です。フリーランス、短時間勤務、趣味を生かした仕事など、柔軟な働き方を確保しておくことで、収入の不安を減らせます。完全に仕事をやめるよりも、選択肢を残すことが安心につながります。



5000万円あれば「完全リタイアよりセミリタイア」が現実的

48歳で貯金5000万円、独身で持ち家ローンがないという状況は、一般的に見ても比較的余裕のある資産状況といえます。ただし、今後40年以上続く可能性のある生活を考えると、資産だけで完全リタイアするのは慎重に判断する必要があります。

一方で、生活費の一部を「ゆるく働く収入」で補うセミリタイアであれば、資産の持続力は大きく高まります。生活コストの管理や資産運用を取り入れつつ、無理のない働き方を続けることで、長期的に安定したセミリタイア生活を実現できる可能性は十分あるでしょう。



