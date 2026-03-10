「ブレグジット」を陰で操ったのはロシアだった…プーチンが極右を支援し、欧州を内側から崩壊させる「恐ろしい手口」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈「難民を武器化」し、ロシアが狙う「欧州の不協和音」…難民受け入れを巡る対立は、プーチンが描いた筋書き通り〉に引き続き、欧州の不和を狙うためにロシアが仕掛ける工作について詳しくみていく。

極右ポピュリストを支援

その最たる例が、「反移民」を掲げる極右政治家や右派ポピュリストへの支援だ。カールによれば、リベラルな価値観に異を唱える講演会やセミナーを後押しし、ロシア寄りのシンクタンクやコンサルティング会社にも協力している。

この説明は腑に落ちた。『新書 世界現代史』第6章に登場した「ドイツのための選択肢（AfD）」の極右政治家マキシミリアン・クラーと既に会っていたからだ。クラーがなぜ、ロシア寄りの立場を取るのか理解できた。

先述の通り、クラーはロシアや中国から資金提供を受けた疑いで、ドイツ検察の予備捜査を受けている。追及は尻すぼみに終わったが、「ロシアの懐に落ちた」（EU欧州委員長のウルズラ・フォンデアライエン）疑念は払拭されていない。

クラーだけではない。フランスの極右政党「国民連合（RN）」は前身の「国民戦線（FN）」時代、クレムリンとの関係が取りざたされるロシア系の銀行から10億円を超える融資を受けていた。

極右は本国の金融機関から相手にされないことが多い。FNもフランス国内の銀行から融資を断られ、外国の金融機関に頼らざるを得なかったという。しかし、ロシアはそうやって貸しをつくり、弱みにつけ込み、内側から侵食していく。

FNに在籍していた当時、党首だったマリーヌ・ルペンの外交顧問として働き、欧州連合（EU）の欧州議員も務めたエイメリック・ショープラードは、「ルペンを支えることはロシアの利益」と語ったことがある。(注8)

ショープラード自身もモスクワとのつながりが深い。欧州議員だった頃、プーチンの側近で報道官を務めるドミトリー・ペスコフの娘エリザベータをインターンとして、自らの下で働かせていた。

エリザベータの月給は1000ユーロ（当時のレートで13万円程度）だったとされ、機密文書にもアクセスできなかったと伝えられるが、クレムリンとヨーロッパ極右の蜜月ぶりをうかがわせる。(注9)

ロシアがヨーロッパの極右政治家らを懐柔するのは、ヨーロッパを「分断して支配する」ためだ。フォンデアライエンも「分断の種をまき、過激主義をあおり、民主主義社会を内側から引き裂くのが目的」と言う。

ブレグジットはその絶好のチャンスだった。盟主アメリカをNATOから引き離そうとしたように、イギリスをEUから離脱させ、ヨーロッパを分断して支配する──。「ロシアがブレグジットを後押ししたのは間違いない」とカールは断言した。

スルコフのレコンキスタ

ロシアはアメリカとヨーロッパの不安定化を狙ってサイバー攻撃を仕掛けたり、ソーシャルメディアで偽情報をまき散らしたりと、21世紀の新技術を存分に活用して西側を攪乱した。

それを支えた「プーチンのラスプーチン」ことスルコフは、20年に突然失脚し、政治の表舞台から姿を消した。21年6月、「フィナンシャル・タイムズ」紙のインタビューに応じ、こう振り返っている。

「ウクライナはロシアと西洋の真ん中に位置しており、両者の地政学的引力がウクライナを引き裂く。決着に至るまで、ウクライナを巡る争いは決して終わらない。私は（ウクライナを巡る）レコンキスタ（失地回復）の一翼を担えたことを誇りに思う。これは（西側に対する）ロシアの最初の公然たる地政学的反撃だった」

＊

さらに〈「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか〉では、アメリカが「世界の警察官」を辞めることになった経緯や、それによる国際秩序の混乱について詳しく見ていく。

