¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Çà¼é¸î¿ÀÅÐÈÄá¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä´°Á´¾ÃÌÇ¤È¸À¤¨¤ÌÇØ·Ê¤Ë2023Ç¯¤ÎÁ°Îã
¡¡À¹Âç¤Êà¥Õ¥êá¤Ê¤Î¤«¡Ä¡££×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£°Æü¤Î¥Á¥§¥³¤È¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç½à¡¹·è¾¡¤ËÎ×¤à¡£º£Âç²ñ¤Ç£Ä£ÈÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤Æ¡ÖÇ¤À¤Þ¤·ºîÀï¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£ÃÁÈ¤ò£³ÀïÁ´¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£¹Æü¤Ë°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤¬·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¥§¥³Àï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£½éÀï¤ÎÂæÏÑÀï¤Ï£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Î°µ¾¡¡¢´Ú¹ñÀï¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²¼ÇÏÉ¾ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÝÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬à¼é¸î¿ÀÉÔ°Âá¤À¡£
¡¡¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿£²»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡áµð¿Í¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡££¸Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥½¥í£²È¯¤òÍá¤Ó¡¢»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿£·Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤â£±£µ£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ß·èÀï¤Þ¤Ç¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÇÅö¤¿¤ëÁê¼ê¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¨¤Ð¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤éÉÔ°Â¡×¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î£±»î¹ç¸ÂÄê¤È¤Ê¤ëÅÅ·âÅÐÈÄ¤À¡£Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î·è¾¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÂçÃ«¤¬Åê¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²¾¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ÆÉé¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¾ò·ï¤Î°ì¤Ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¿´Ãæ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½êÂ°µåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ä¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤âµåÃÄÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ë¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡ÊÅÐÈÄ¤â¡Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥È¥é¥¦¥È¤Ïº£Âç²ñ¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤¹¤Ö¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¼«¿È¤¬Á°²óÂç²ñ¤Ç¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÌ¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÅö½é¡¢µÈ°æÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡ÊÅö»þ¡Ë¤â·è¾¡¤ÇÂçÃ«¤¬Åê¤²¤ë¹½ÁÛ¤ÏÎý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÌ¤ÎÅê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ØÂçÃ«¤È¡Ê·è¾¡¤Î£¸²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡Ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¡ØÅê¤²¤ë¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµåÃÄ¤Ë¤«¤±¹ç¤Ã¤Æµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿´ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿ÂçÃ«¤¬àÅê¤²¤ëá¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡Âç²ñµ¬Äê¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊÌî¼ê¤Ë¤è¤ë¡ËÂç²ñÃæ¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÂç²ñËÜÉô¡Ê»î¹ç±¿±Äµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢Á°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Îµ½Ò¤À¤Ã¤¿¡£°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤«¤é¡Ö»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅÐÏ¿¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¤â¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Ï¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¾õÂÖ¡££×£Â£Ã½Ð¾ì¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤âÂçÃ«¼«¿È¤¬¡Ö¤½¤³¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤â¿Ê¤á¤ëÂçÃ«¤¬µæ¶Ë¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£