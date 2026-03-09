「日本に行って人生が壊された」と嘆く外国人たち。食、安全、すべてが違いすぎる…母国に戻れなくなる現実
フロリアン氏が自身のYouTubeチャンネルで「外国人が「日本に行って人生が壊れた」と言う理由」と題した動画を公開した。海外のSNSで「Japan ruined me（日本が私をダメにした）」という言葉が広まっている現象を取り上げ、日本の食や文化、社会の質の高さに触れた外国人が、自国に帰った際にそのギャップから元の生活に戻れなくなってしまう実態を、複数の動画を交えて解説した。
動画の冒頭でフロリアン氏は、「Japan ruined me」という言葉が、日本を訪れた外国人の間で「元の生活に戻れない」という意味で使われていると説明。自身の共感を示しつつ、その実態を示す海外のSNS投稿をいくつか紹介した。
最初に紹介されたのは、「日本に行ってから食にうるさい人間になっちまった」と語るアメリカ人男性の動画だ。彼は、かつて大好きだったアメリカの食事が、日本の味を知ってから美味しく感じられなくなったと嘆く。特にラーメンを例に挙げ、アメリカの有名なラーメン店に行ったものの、「麺はまずいし、チャーシューは固いし…」と、日本のクオリティとの差に愕然とした経験を語った。
次に、日本に1ヶ月滞在したという女性の動画を取り上げた。彼女は「日本に行ったせいで他の旅行が物足りなくなった」と告白。日本の後で他の国を訪れても、「どうしても日本と比べてしまう」と話す。彼女によれば、日本は「整っていて綺麗で、食べ物も博物館も文化も人も素晴らしい」ため、他の国では同じレベルの満足感が得られないという。あまりの素晴らしさに、彼女は「もう一度日本に行くしかない」と結論付けていた。
さらに、日本滞在後にタイのバンコクを訪れた男性の動画も紹介された。彼は、日本を「すごく綺麗で、整ってて、静か」と評する一方、バンコクを「ワイルドで、ゆるくて、なんでもあり」と対比。どちらが優れているという話ではないとしつつも、日本を基準に物事を見ると、他の国が「レベルが下がったように感じる」と述べた。この経験から彼は、東南アジアを旅行するなら「日本は最後にしたほうがいい」とアドバイスしている。
フロリアン氏はこれらの事例に深く共感を示し、日本での生活に慣れると、食文化や治安、交通機関の利便性など、あらゆる面で他国との違いを感じるようになると分析。一度日本の高い水準を体験すると、以前は当たり前だった母国の環境に違和感を覚えてしまうという、外国人が直面する複雑な心境を代弁して動画を締めくくった。
