8日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対豪州戦を、天皇皇后両陛下と愛子さまが観戦。国際試合としては約60年ぶりの天覧試合となり反響を集めた一方、スターティングメンバーである村上宗隆の態度が炎上している。

試合は4対3で日本の勝利となり、予選は3勝0敗でC組1位通過が確定した。

一方、問題となっているのは、試合終了後、天皇ご一家が貴賓室のバルコニー席から退席される際の一幕。

退席される際、日本代表は整列・脱帽してお見送りをしていたが、ほとんどの選手がご一家に目線を向けて拍手する中、村上はあたりをきょろきょろと見まわしたり、腕組みをしていた。また、ガムをかんでいたのか、口をもごもごと動かしていた。

この様子が中継で映されると、ネット上からは、「日本代表でしょ？その日本の象徴たる天皇の御前試合でこれはないわ」「コレだけはないわ」「村上を日の丸背負うような試合に出したらあかん」「これはマナーがなってない」「大谷と鈴木は当たり前にそういうとこちゃんとしてる」という批判が相次ぎ、炎上状態となっている。

村上のすぐ後ろにいたドジャースの大谷翔平やカブスの鈴木誠也は上を見上げてしっかりと拍手していたこともあり、2人と比較する声も上がっていた。

今年からホワイトソックスでプレーする村上。社会人としての教養を求める声も多く上がっていた。