不当な著作権侵害を連打して「幻のPCゲーム」を削除しようとしていた人物からビデオゲーム歴史財団が作品を保護

不当な著作権侵害を連打して「幻のPCゲーム」を削除しようとしていた人物からビデオゲーム歴史財団が作品を保護