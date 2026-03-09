BTSのSUGA（シュガ）が、本日3月9日に33歳の誕生日を迎えた。これを記念したショートムービーが公開され、反響を集めている。

動画では、練習室などで過ごす姿などを中心に、自然体のSUGAのショットがスライドショーのように多数盛り込まれている。ニット帽を被り、真剣にモニタリングしているような姿や、少し物憂げに遠くを見つめる様子、マスクをしてしゃがんで休憩しているような瞬間など、クオリティを高めるために真剣に音楽と向き合っていることがうかがえる瞬間ばかりだ。

中にはカメラを手に鏡越しにSUGAがセルフィーを撮影するショットも。いずれもSUGAがTシャツやカットソー、ニット帽など、カジュアルな装いに身を包んでいる。BGMにはSUGAのソロアーティスト名義であるAgust Dの楽曲「SDL」が使用された。

また、メンバーのRM（アールエム）は、InstagramのストーリーズでSUGAを祝福。ソファにもたれてリラックスするようなSUGAの姿を公開した。

SNSでは「お誕生日おめでとう」「どんどんかっこよくなってる！」「ますますビジュがイケ散らかしてる」「ずっと幸せでいてね」「本当に愛されてるね」「このBGMはずるい」「SDLのユンギさんの歌声、ほんっっっとイケボ」「もうすぐユンギが作った曲がたくさん聴けると思ったらワクワクする」「ナムの載せたユンギさん可愛すぎる」「ナムさんかわいい写真あげてくれてありがとう」と、祝福の声や動画への感想が相次いでいる。

