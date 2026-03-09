この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【こりゃ初見】はじめて見るタイプのキーボード。本格派のふりして……「YUNZII B98 PRO」をレビューします」と題した動画を公開した。



動画では、ダイヤル部分が猫の形になっているユニークなメカニカルキーボード「YUNZII B98 PRO」を紹介。遊び心あふれる見た目とは裏腹に、本格的な性能を秘めた一台を詳しく解説している。



このキーボード最大の特徴は、本体右上に配置された猫のダイヤルだ。戸田氏も「キーボードの右上角にネコちゃんいるんですよ」と楽しげに紹介。このダイヤルは回転させることで音量調整、押し込むことでミュートのオンオフが可能。猫のデザインが好みでないユーザーのために、通常のシンプルなダイヤルも付属しており、簡単に交換できる点が評価された。



戸田氏がレビューしたブラックモデルのほか、ベージュ、ブルー、ピンクといったカラーバリエーションが存在する。特にピンクモデルは「パステルな色」「きゃりーぱみゅぱみゅさんが大好きそうなデザイン」と評され、可愛らしいデザインを求めるユーザー層への魅力を語った。



見た目のユニークさだけでなく、キーボードとしての基本性能も高い。本体は樹脂製ながら剛性感があり、高級感が漂う。キーキャップには文字が消えにくい「ダブルショットPBT」を採用し、スイッチは交換可能なホットスワップ仕様。打鍵音は「コトコト系」と表現され、うるさすぎない快適なタイピング感も魅力だという。



バックライトは非常に明るく美麗で、様々な発光パターンを楽しめる。さらに、USB Type-C端子部分まで点灯する凝った演出も紹介された。接続は有線、専用レシーバー、Bluetoothの3種類に対応し、物理スイッチでMacとWindowsを切り替えられるなど、実用性も十分だ。



戸田氏はこのキーボードに68点という高評価を付けた。一方で、これほど個性的な製品でありながら英語配列しか用意されていない点を指摘。「ネタっぽく見えるが、使ってみるとめちゃくちゃ打ちやすい」と、そのギャップを高く評価しつつ、今後の日本語配列モデルの登場に期待を寄せた。